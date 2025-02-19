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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「珍礙金門」罷免緊急送件差73份　陳玉珍感謝99%鄉親

▲▼罷免陳玉珍「珍礙金門」今發出聲明。（圖／「珍礙金門」提供）

▲罷免陳玉珍團體「珍礙金門」第一階段提議門檻未成功。（圖／「珍礙金門」提供）

記者林名揚、鄒鎮宇／金門報導

「珍礙金門」罷免團隊領銜人翁明志率副領銜人蔡建偉在金門縣議會前擺攤收件，最終帶著50多份聯署書前往台北送件，但仍差第一階段門檻73份。對此，國民黨立委陳玉珍表示，「感謝99%以上的金門鄉親選擇相信玉珍」。

翁明志與蔡建偉19日在金門縣議會前擺攤收件，力拼在選罷法修正案生效前湊齊第一階段提議書；兩人堅守到最後一刻，帶著金門收件的50多份罷免陳玉珍的連署資料，扮演快遞員搭飛機直奔台北「台灣公民人權辦公室」送件。

據罷團人員透露，最後聯合台灣地區的第一階提議書離達標仍差73份。

▲▼國民黨立委陳玉珍。（圖／記者林名揚翻攝）

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者林名揚翻攝）

對此，陳玉珍19日晚間表示，感謝99%以上的金門鄉親選擇相信她，「金門人的純樸善良，唾棄了政黨惡鬥的歪風在金門出現。金門人的獨立自主，展現了金門事務由金門人決定。金門的島嶼雖小，但是金門人的眼界寬廣。金門的人口雖少，但是金門人不管身在家鄉或外地，金門人的努力，絕對比誰都還多。金門人，希望兩岸和平，金門人，希望經濟發展。金門人，希望在中華民國，台灣、澎湖、金門、馬祖，擁有平起平坐的話語權」。

陳玉珍指出，在金門長遠發展的歷史進程中，這個短暫的漣漪，不會影響我們金門這艘大船繼續航向正確的方向，「金門的未來，玉珍仍然期待多元意見的交融，大家一起努力讓金門更好」，「因為，我們都是金門人，值得驕傲的金門人」。

▼陳玉珍感謝超過99%金門鄉親的信任。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

▲▼國民黨立委陳玉珍。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼國民黨立委陳玉珍。（圖／記者林名揚翻攝）

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