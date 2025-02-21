跟公司講好報到時間「還可以改嗎？」　人資吐實話：全都要調整

▲被問「何時能到職」的話，應該要怎麼答？（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

對求職者來說，應該對「何時能到職」這個問題不陌生。近日就有網友想知道，大家面對這個問題時，都會怎麼回答呢？如果她本來告訴主管三周後可報到，但事後想更改時間，會不會不好？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「收到錄取通知後『何時能到職』」為標題發文，提到她之前上網查過，如果被問「何時能到職」，說兩周到一個月都是能接受的時間。但是她其實之前跟主管通電話時，已經承諾三周後可報到，如果現在想改成一個月後，會不會不太好？讓對方覺得自己不想入職？

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原PO接著也問，如果面對這個問題時，是回答「一個月」的話，什麼樣的理由比較能被接受呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「有好有壞，時間拉長，雙方都可能變卦而告吹」、「若真的想延後到職，建議越早告知公司越好，另外可以說一些合理的理由」、「如果我是主管，確實會覺得你態度反覆不定，感覺你不是很重視、滿意這份工作，可能是還在騎驢找馬，那可能在入職前對方還會再面試其他人」。

也有自稱是人資的網友透露，「我是人資，你自己答應的事有變卦，我們人資都很討厭，因為全公司不是只有你的職缺要找人，很多安排好的事情跟簽文都要重弄，我勸你還是乖乖報到」、「我是人資，對於臨時反悔或改約報到日期的人選感到反感，公司流程制度簽核教育訓練全都要重新調整，增加溝通成本，也造成未來報到的主管的不佳印象。特殊情況特殊處理，建議你真的想改，就找個合理的理由」。