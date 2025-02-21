她喊話「抵制跟孫生合作過的廠商」　兩派吵翻：能未卜先知？

▲孫生因性騷案，一審被判5個月有期徒刑。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅「反骨男孩」成員孫生去年拍攝影片時，涉嫌性騷擾女性被起訴，一審被判5個月有期徒刑，得易科罰金15萬元。事件引發關注，還有網友在網路上發文，要大家一起抵制孫生過去的合作廠商。貼文曝光後，引起討論。

孫生因性騷案，一審被判5個月有期徒刑，得易科罰金15萬元。隨著越來越多罵聲出現，孫生已被所屬團隊「反骨男孩」解約，而他也多次道歉，只是仍有不少網友不買單。

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因此，就有網友在Dcard上，以「拒看反骨，抵制孫生過去的合作廠商」為標題發文，提到現在還有一些廠商還沒有和孫生、反骨切割，請大家消費時三思，也請廠商慎選合作網紅。她補充，如果跟孫生合作能有流量、有收益，不難保證後續有廠商繼續合作。

▲有網友認為，應該抵制和孫生合作過的廠商。（圖／翻攝自Facebook／孫生- Soon ）

貼文曝光後，有網友表示，「支持取消訂閱、抵制業配」、「感謝避雷」、「抵制這部分，還是希望廠商謹慎思考吧，我自己就是會避開啦」、「挺原PO，一定要抵制的啊，接下來廠商才會慎選合作的對象，受影響的廠商麻煩找反骨求償好嗎？抵制起來」、「希望不要再有廠商跟反骨、孫生合作了」。

不過也有網友認為，「你PO兩年前的合作影片，請問那些廠商都是能夠未卜先知是不是」、「合作過的都要出來發文章切割，那跟孫生一起拍過片的要不要全部都出來鞠躬道歉？這什麼沒邏輯的發言」、「要不要連孫生家附近的鄰居一起抵制，因為他們住太近了」。話題引發討論。