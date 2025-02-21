「男友憑什麼要我陪他吃苦？」金錢觀差異成導火線　網：出社會還AA不考慮

▲AA制是公平還是計較？網友掀兩派論戰！（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

不少人覺得很難找到適合的戀愛對象，就算好不容易有了交往對象，一旦進入磨合期，尤其是涉及金錢議題，立刻會暴露出雙方價值觀懸殊的差距，《OpView社群口碑資料庫》追蹤2024年度Dcard上與感情相關的話題討論與社群輿情，發現金錢觀念落差是造成感情導火線的最大原因，尤其是AA制話題在討論區掀起兩派戰火！

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▲七大熱門話題。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

「男友到底憑什麼要我陪他一起吃苦」一文在衝上當月熱門文章！原PO表示，自己家境較好，雖然體諒男友的經濟壓力，但交往後卻被要求改變消費習慣，讓她感到不適應，最後因價值觀不合選擇分手。此話題引發熱烈討論，不少人直言：「委屈自己去配合對方節省，真的長久不了」、「家境不同，價值觀落差真的很難磨合」。但也有人同理男方的立場：「看到對方隨便一餐花掉我一週的生活費，那種不平衡感真的很難忽視」。

「被男友要求房間費AA時，冷掉了」、「女生真的千萬不要選要跟你AA制的男人交往！」這類討論更是讓AA制話題炸鍋。一位網友分享，原本男友交往初期都願意付錢，但後來開始要求約會費用均攤，讓她直呼：「在我心中，花錢是男生愛不愛我的證明」，甚至萌生分手念頭。

這番言論立刻引來兩派網友交鋒！有人支持AA制，認為「男友規劃自己的經濟沒錯，AA並不是不愛妳」，也有理性分析：「下次交往時就直接講清楚，男的找能幫忙負擔的，女的找願意花錢的，這樣誰都不耽誤誰」。但也有網友持反對意見：「交往就AA的男生，婚後更可能斤斤計較」、「大學生AA沒問題，但出了社會還AA的，完全不考慮」。

也有網友認為執行AA制最根本的原因在於能避免其中一方經濟負擔太大，直言「大家都出來工作的，沒有誰的錢比較好用比較多耶」、「花費都是對方出，不怕他可能生活費不夠用嗎？」。此外，網友也補充道，採AA制「最不會欠對方人情」，讓雙方能夠更自在地維持關係，不因金錢問題產生「吃人嘴軟」的尷尬局面，甚至在關係出現變數時，也能更理性地做出決定，不必因財務上的糾葛而感到綁手綁腳。