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到男友家吃飯被討200元！她疑惑：正常嗎？眾人搖頭：不正常

原PO表示，她去男友家吃飯被要錢。（示意圖／Pexels）

▲女子對於到男友家吃飯都被討飯錢，感到相當納悶。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

男女交往時有時會到對方家作客，不過近日一位女網友表示，她偶爾會到男友家作客吃飯，每次被要求給200元「餐費」，當下覺得怪但不知道怎麼說，「以前去朋友家吃飯都不會被要錢，而且我很常帶禮物禮盒去前男友家送他們，他們都會笑笑的收下來。」最後她選擇分手。貼文一出引來眾人批評，大罵男方根本刻意A錢，「真的是奇怪中的奇怪」。

原PO在Dcard以「去男友家吃飯被要錢正常嗎？」為題發文，表示前男友邀她去家裡吃飯時，不管是他媽媽煮或是外面買，男友都會跟她要200元，有時金額不到也收一樣的錢，「我印象中有一次吃的是55塊的飯捲，他也叫我給200元，當時我覺得超怪但不知道怎麼表達，還是給了。」

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原PO跟室友提這件事。室友說，超級怪。原PO跟男友說，「這件事很奇怪。」男友回，「我們的事不用管其他人怎麼想。」

原PO不解，「不知道錢最後是給他媽媽還是他自己口袋去了，但一直很疑惑去男朋友家吃飯被要錢正常嗎？以前去朋友家吃飯都不會被要錢，而且我很常帶禮物禮盒去前男友家送他們，他們都會笑笑的收下來，但前男友不會帶東西來我家，他媽媽送我的東西也都是自己開過的東西。」

貼文曝光後，不少網友紛紛留言「不正常」、「高機率是你男友自己想賺這200，是我就跟他媽媽吃飯時當面先給他媽媽200，直接拆穿他」、「55元被要200元真的是奇怪中的奇怪」、「沒道理去當客人，還得付錢給屋主吧」、「這種垃圾小氣男生能交到女朋友才不正常吧」。

事後原PO補充，「謝謝大家讓我知道比較普世的價值觀是什麼，下次遇到這種的會立刻快陶（逃），也慶幸我跑了哈哈。」

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