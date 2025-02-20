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3份民調曝「川普支持度」略下滑　美國人擔憂經濟政策錯誤造成通膨

▲▼美國總統川普與領導「政府效率部門」的馬斯克等人，在白宮舉行記者會。（圖／路透）

▲3份民調曝川普支持度下滑，美國人怕經濟政策錯誤造成通膨。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）1月20日上任後在關稅政策上頻頻開刀，但似乎並非所有美國人都認同川普的施政，根據3份最新民調顯示，川普的支持率對比上次民調「略有下滑」，多數美國人認為川普在經濟政策上出現錯誤。

美國尼皮亞克大學（Quinnipiac University）民調顯示，有45％美國人支持川普的執政方式、49％不支持，相較1個月低的民調結果46％支持、43％不支持，支持度下滑1％、不支持度上升6％。

另外，路透／益普索（Reuters/Ipsos）的民調顯示，川普的總統支持度從47％下降到45％、不支持度從48％上升到51％；蓋洛普（Gallup）民調顯示，川普的總統支持度從47％下跌到45％，不支持度從48％上升到51％，3份民調結果均略為下滑。

《路透社》指出，若從川普施政的細節上分析，美國選民對於川普移民政策的滿意度相對較高，但認為川普在經濟政策方向上（例如關稅計畫）出現錯誤的美國人從1月底43％上升到53％，也認為川普錯誤的經濟政策可能會導致通膨，只有32％受訪者支持川普在通膨問題上的表現。

根據美國勞工部最新的調查報告顯示，美國1月消費者物價指數（CPI）創近一年半來的最大漲幅，顯示美國正面臨各類商品和服務成本上升的壓力，而在川普宣布對加、墨、中進口商品徵收高額關稅後，美國通膨將進一步上升。

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關鍵字：

川普經濟政策

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