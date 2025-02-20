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誓言2028年拉下賴清德　黃國昌批賴執政蒼白、國安團隊「弱到爆」

▲▼民眾黨主席黃國昌接受《POP大國民》訪問。（圖／《POP大國民》提供）

▲民眾黨主席黃國昌接受《POP大國民》訪問。（圖／《POP大國民》提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席黃國昌於昨（19日）就任，誓言「2028拉下（總統）賴清德」。黃國昌今（20日）說明，賴清德自去年520執政後繳了什麼成績單？以美國總統川普（Donald Trump）為例，川普上任後陸續推動選前政見，但「賴清德做什麼事情？」且對於川普新政造成的衝擊，開完國安高層會議後的言論，洩漏出「國安團隊弱到爆」。

黃國昌20日傍晚接受廣播節目《POP大國民》訪問，針對昨誓言「2028年拉下賴清德」的意思，黃國昌表示，民進黨很喜歡用「貼標籤方式」扭曲他人講話的意思，例如民眾黨推改革法案時，明明都是民進黨過去承諾的內容，卻被貼「接受（中共國家主席）習近平指揮」、「接受北京指揮」、「你們都是中共同路人」等，想用最廉價的方式掩飾跳票事實。

黃國昌提到，「2028拉下賴清德」是他的真心話，重點是賴清德從去年520上台至今，繳了什麼成績單？擁有這麼大的權力與資源，一年2兆9000億元預算，結果執政一片蒼白。

黃國昌透露，自己感受最強烈的事情，是今年1月至2月美國總統川普上任，不管大家喜歡不喜歡川普、贊成不贊成川普政策，但川普很認真在做一件事情，就是推動選前政見，「看看人家是怎樣做的？再看看賴清德、卓榮泰的內閣做些什麼事情？當世界都已經出現這麼大的劇烈變化，結果他們在搞什麼事情？」

主持人錢怡君詢問，賴政府有無掌握到世界變化，是一籌莫展，又或是根本不知道？黃國昌認為，賴政府是知道的，但「不知道怎麼辦」，因為賴清德最近開始強烈感受到，大家質疑台灣面對川普新政造成的衝擊，宛如末梢神經失靈、根本麻痺時，賴開了一個國安高層會議，但大家去聽完賴清德講的話，「我老實講，我真的非常難過」。

黃國昌批評，賴清德真的洩漏一個非常重要的國家安全秘密，就是「他（賴清德）的國安團隊很弱，弱到爆，完全不知道該怎麼辦。人家都已經跟你談外太空了，結果你還在臭水溝裡。」

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