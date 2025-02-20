南水署宿舍首批台南受災戶入住安頓　阿嬤拜拜入厝謝天

▲台南市快速整修水利署南區水資源分署宿舍，作為災民中期安置住所，社會局長郭乃文等人20日迎來第一批災民入住。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉義大埔0121地震造成台南市楠西區許多民宅受損，市長黃偉哲責成各局處以最快速度協助災民回歸日常生活，市府並與民間善心團體分工，快速整修水利署南區水資源分署宿舍作為中期安置住所，20日迎來第一批災民入住。

最年長者97歲，年紀最小的17歲，其中一位李阿嬤在入住前還特別準備用品拜拜謝天，打趣道「比當年新婚時的房子還要好！」

台南市長黃偉哲20日早先前往楠西視察災後重建安置狀況，隨後社會局長郭乃文也偕同財團法人基督教芥菜種會處長全國成，也在上午前往南水署宿舍瞭解受災戶入住狀況。首批入住民眾表示對於居住環境感到滿意，也感謝市府及相關團體很快打造好安心住所。

在楠西賣菜的李阿嬤特準備好拜拜用品，開心入住南水署宿舍。她表示因為震後沒有其他地方可住，因此申請單身入住市府安排的住所，對於市府團隊齊心打造的環境，她感到相當滿意，甚至表示，相較當年結婚還沒有這種條件的房子可住。

黃偉哲表示，綠柏園作為臨時安置點期間正值春節旅遊住宿高峰期，但業者吳俊璋董事長不僅無償提供場地，還自行吸收相關成本，支援市府賑災工作不遺餘力，令人感佩。他也感謝財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會、左鎮噶瑪噶居寺、台南市立愛文教關懷協會、圓成有限公司等宗教、社福團體及法人組織，提供災民收容諸多協助。

社會局長郭乃文表示，社會局針對綠柏園收容災民以「一戶一社工」模式進行逐戶輔導，提供生活上支持與協助。為協助受災戶入住南水署宿舍，市府團隊全力動員，由工務局進行修繕補強，民政局及楠西區公所辦理場地租用及住民管理，環保局和衛生局處理環境整頓、清潔和消毒；勞工局則媒合做工行善團，在19日一早就將一批二手家具運送到南水署宿舍。

長期關注困難家庭照顧與生活安全的財團法人基督教芥菜種會，除了第一時間進入楠西災區發送物資，並有社工進駐綠柏園臨時安置處所，協助陪伴和關懷災民。因應第一批災民入住南水署宿舍，該團隊日前也進場進行電熱水器電線佈線與安裝，並添購電熱水器、電磁爐和電鍋等家電，及桌子、延長線等用品，同時連結愛心企業「冠廚食品股份有限公司」提供常溫料理包等物資，芥菜種會自製的冷凍料理包也會接續送達，協助災民安頓生活。