台南響應世界母語日！　表揚母語推手與優秀學子

▲台南市教育局20日在中西區協進國小舉辦「表揚推展母語績優學校與人員頒獎典禮」，由教育局副局長王崑源代表市府表彰母語競賽優秀學生，嘉勉積極推動母語教育有功人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

響應221世界母語日，台南市教育局20日在協進國小舉辦表揚推展母語績優學校與人員頒獎典禮，由教育局副局長王崑源代表表彰在「小小網紅遊台南」、「魔法語花一頁書」、「母語Podcaster」以及「我詩故我在」等母語競賽優秀學生，並嘉勉積極推動母語教育的有功人員，充分展現台南在母語教育上的卓越成果。

市長黃偉哲表示，語言是文化的根基，推動母語教育不僅是保存語言，更承載著傳承文化的重要使命。市府將持續營造友善的母語學習環境，讓孩子們在學校、家庭與日常生活中，能夠自然且自信地使用母語，進而深化文化認同。語言的傳承不只是政策，更是城市的使命，市府將持續努力，讓母語成為每個世代共同的語言資產。

教育局鄭新輝局長表示，為深化母語教育，教育局除了開設台灣台語、台灣客語、原住民族語、新住民語等部定課程，亦鼓勵學校申請沉浸式教學計畫，並積極辦理母語競賽，讓語言學習更貼近日常生活。學習母語不僅限於學校教育，家庭與社區的協力推動更是關鍵，因此教育局將每年2月訂為「家庭母語月」，期望透過學校、家庭與社區的共同努力，扎根母語學習。

活動開場由協進國小啦啦隊帶來充滿活力的表演，也為典禮增添熱鬧氣氛。典禮現場表揚各項母語競賽優秀學生，其中麻豆區培文國小梁瑋芸同學在「小小網紅遊台南」競賽中脫穎而出，她透過影片以母語介紹在地柚子的歷史與文化，展現母語學習的豐碩成果。建興國中吳奕潔同學則憑藉「阮兜的魔術師」新詩創作，在「我詩故我在」競賽中獲獎，以詩懷念外婆，將家族記憶與母語情感緊密連結，感動人心。

此外，典禮中也表彰在推動母語教育卓有貢獻的人員。其中，文元國小教師蔡明錡因深耕台語教學、積極指導學生參加各類母語競賽，榮獲「本土語傑出個人貢獻獎」。他表示，希望透過自身的努力，讓後代子孫都能自信地說出優美動聽的台語，他將持續投入母語傳承工作，讓台語成為更多孩子生活中的一部分。

教育局表示，為進一步推廣母語，教育局也攜手國立台南生活美學館，共同舉辦台南市2025世界母語日系列活動—「咱畫咱的話」畫作展覽。展覽精選自113學年度「魔法語花一頁書」競賽脫穎而出的48幅優秀作品，涵蓋台灣台語、台灣客語、原住民族語及新住民語等多元語言，透過童趣筆觸與創意視角，展現語言與藝術交織的魅力。展期自2月9日至26日止，邀請市民朋友共襄盛舉，一同欣賞孩子們的創意作品，感受母語的溫度與生命力。