　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南版地面師！假代書騙走5被害人6間房產　涉案資產公司手法曝

記者張君豪／台北報導

刑事警察局分析調查近期千萬財損假投資案件，溯源發現有好幾件詐騙千萬財損，被害人因遭投資遭騙光積蓄，最後被詐團話術誘騙，拿自己名下的房產抵押貸款，這群被害人都找台南知名的「台信資產管理公司」進行貸款設定，警方抽絲剝繭追查，發現該公司第二代蘇姓負責人（28歲）與當地的假代書柯男、項男、許男合作，3名假代書對接柬埔寨詐騙機房人員，取得在當地投資詐騙被害人清單、與台信公司聯手侵奪被害人房產，堪稱台南版詐騙地面師。

▲刑事局再度偵破台版地面師案件、逮捕配合詐團的假代書及資產管理公司人員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局再度偵破台版地面師案件、逮捕配合詐團的假代書及資產管理公司人員。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事局表示，詐團遠端話術騙取被害人信任後，讓被害人誤判、掏出房產給柯男的假代書集團，找該資產管理公司設定抵押，再把貸款來的金額匯給詐團，等於被剝兩層皮，連房地產都被假代書和不良債信公司侵奪，手段相當惡劣。刑事局偵四大隊19日收網逮捕包含資產管理公司負責人、幹部及假代書共17人到案。

▲刑事局再度偵破台版地面師案件、逮捕配合詐團的假代書及資產管理公司人員。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局當初針對該類假投資案件進行追查，發現境外詐團機房以「快速過件、高額借貸」詐騙，再誘騙被害人拿出名下房產設定抵押，警方清查發現多名被害人都是透過假代書柯南等人向同一公司設定，5名被害人拿出6間房地產設定代管、財損總金額達新台幣6千萬元之譜，每位被害人因詐團惡劣行徑，額外又損失300-900萬，且房產遭資產公司設定無法拿回。

刑事局偵四大隊18日持士林地檢署核發搜索票到新北市、台南市、新營、屏東等地18處同步搜索，拘提假代書柯、項、許姓男子到案，台信資產公司包含蘇姓負責人姊弟、母親及未過門媳婦總共一家5人，整個公司7人遭逮捕調查。警方發現假代書騙被害人以代書費、車馬費、服務費收取數十萬到近百萬元暴利，並退傭一定金額給資產管理公司，警方估計被害人達百人。

▲刑事局再度偵破台版地面師案件、逮捕配合詐團的假代書及資產管理公司人員。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組當天查扣車輛2台、現金新台幣147萬元、偽造設定抵押文件私章1箱、地政士執業執照2紙、電腦、手機等贓證物。警方偵訊後發現柯男、項男等3人直接對接柬埔寨詐騙集團，並與電詐話務手同謀、量身訂製一連串的話術套路讓被害人甘心掏出房產，警方依涉犯組織犯罪條例、加重詐欺、偽造文書、重利等罪嫌移送士林地檢署偵辦，柯、項、許等3名假代書因涉案情節重大且到案後否認犯行，遭士林地院法官聲押獲准。

►快訊／刑事局警官情侶涉洩密遭約談　交保後遇重大車禍女友身亡

►獨／讀生物科技卻成詐團金流殺手　陳梅慧走上死亡之路留下2幼女

►扣詐團虛幣93億幕後推手車禍亡　陳梅慧許願今年達百億卻看不到了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
汪小菲直奔信義區豪宅「外面又下雨」！　來台開戰S媽
快訊／iPhone 16e三大電信資費出爐
快訊／五熊宣布當媽！
快訊／北市15歲少女墜樓　保全伸手接人...雙雙受傷送醫
iPhone 16e大砍拍照一功能
快訊／「一瓶奶」虐2歲兒　狠父母聲押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／戲拍一半被喊卡！導演陳保中控大愛台違約　雙方將先庭外協商

獨／10歲女淪外公性奴3年遭辱65次　法官減刑輕判7年半：情堪憫恕

退警「瀟湘公子」慘了！挑釁學弟妹拍抖音　判囚2年8月+1年得易科

快訊／北市15歲少女3樓墜落　保全疑伸手接人...雙雙受傷送醫

快訊／土城「1瓶奶」虐2歲兒害昏迷　狠父母涉重傷害遭聲押禁見

快訊／開庭不到1小時逆轉被羈押　陳怡君雙手上銬畫面曝

差點命喪緬甸！火舞表演者謝岳鵬復出登台　贏得滿堂彩

台南版地面師！假代書騙走5被害人6間房產　涉案資產公司手法曝

賓士開進日月潭纜車站突火燒車　車上「3人合計220歲」驚險逃生

好消息！新光三越重傷男樓管清醒　能與家人互動「還會比讚」

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

【泰格與雪兒】職業病犯了

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

小優遭閨蜜爆料淚崩：記取教訓　玥熹開撕「一副妳才受害者」

李浚赫重現劉恩浩台詞　連主持人都融化惹

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

獨／戲拍一半被喊卡！導演陳保中控大愛台違約　雙方將先庭外協商

獨／10歲女淪外公性奴3年遭辱65次　法官減刑輕判7年半：情堪憫恕

退警「瀟湘公子」慘了！挑釁學弟妹拍抖音　判囚2年8月+1年得易科

快訊／北市15歲少女3樓墜落　保全疑伸手接人...雙雙受傷送醫

快訊／土城「1瓶奶」虐2歲兒害昏迷　狠父母涉重傷害遭聲押禁見

快訊／開庭不到1小時逆轉被羈押　陳怡君雙手上銬畫面曝

差點命喪緬甸！火舞表演者謝岳鵬復出登台　贏得滿堂彩

台南版地面師！假代書騙走5被害人6間房產　涉案資產公司手法曝

賓士開進日月潭纜車站突火燒車　車上「3人合計220歲」驚險逃生

好消息！新光三越重傷男樓管清醒　能與家人互動「還會比讚」

獨／戲拍一半被喊卡！導演陳保中控大愛台違約　雙方將先庭外協商

汪小菲直奔信義區豪宅「外面又下雨」！　來台開戰S媽低調不發聲

獨／10歲女淪外公性奴3年遭辱65次　法官減刑輕判7年半：情堪憫恕

申領大陸居住證納管前　政府先查公務員是否持有

信義區美式漢堡店「開心果系列」新上市！漢堡、奶昔都有

iPhone 16e三大電信資費出爐　「價格大漲」月付1399元才0元購機

五熊宣布當媽！　「懷胎七周」甜曬孕肚照報喜

2025 CANTIF登場！百位女性科技領袖齊聚新加坡　余宛如受邀分享AI與半導體商機

文總執委名單「綠友友」？石明謹：酬庸個屁，開會連停車費都不能抵

退警「瀟湘公子」慘了！挑釁學弟妹拍抖音　判囚2年8月+1年得易科

小薰放閃鄭人碩「每天都是情人節」　曝他看完「激情戲」喊：先別煩我XD

社會熱門新聞

一線女星當小三　電視台總座偷吃長達30年

男私刑為愛女報仇出人命　遭判5年10月定讞

抖音狂傳「戰酒店」　警密室揪出一票比基尼辣妹

獨／越南KTV玩很大　廁所還可1打2

立委林岱樺疑涉助理費案遭偵辦

即／涉詐助理費　林岱樺怒大喊：政治干預司法、司法干預初選

2歲男童僅靠1瓶奶撐一天　倒臥床邊昏迷送醫插管

兵役局坦言「王大陸入伍」會比較操　原因曝光

獨／600萬貨品卡新光三越　廠商等著倒閉

即／哽咽求大眾「相信我清白」！　陳怡君逆轉遭羈押禁見

「財富女神」醉駕保時捷被逮　掏9萬換免坐牢

澳門夫妻今告別式　黑傘陣保護送行

一天只餵一瓶奶！土城虐童媽竟是「國小代課師」

43元停車費能有啥陷阱？他一鍵損失5萬

更多熱門

相關新聞

高雄保母「詐訂金」一票人受害　詐騙手法曝

高雄保母「詐訂金」一票人受害　詐騙手法曝

高雄一名李姓保母遭控訴，與家長簽約時，會要求付全額訂金，但最後會用各種藉口理由不履行契約，有民眾付了4萬多元的訂金卻被放鳥，氣炸已報警處理，貼文在網路上曝光後，釣出一票家長也表示曾受害。警方證實已接獲報案，全案依詐欺罪嫌偵辦。社會局則表示，已終止與李姓保母的準公共服務合作契約，正辦理廢止居家式托育服務登記程序中。

南水署宿舍首批台南受災戶入住安頓阿嬤入厝謝天

南水署宿舍首批台南受災戶入住安頓阿嬤入厝謝天

台南購物節黃偉哲抽出300萬金磚大獎得主驚喜

台南購物節黃偉哲抽出300萬金磚大獎得主驚喜

台南長中「跨139邁向百世」聖火陳亭妃、曾之婕傳遞

台南長中「跨139邁向百世」聖火陳亭妃、曾之婕傳遞

台南響應世界母語日表揚母語推手與優秀學子

台南響應世界母語日表揚母語推手與優秀學子

關鍵字：

詐騙台南警方假投資逮捕

讀者迴響

熱門新聞

「台人排隊結帳1幕」惹怒日本店員：沒羞恥心！

威力彩飆16.5億！「3生肖、2臉型」中獎運高

一線女星當小三　電視台總座偷吃長達30年

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍

曹興誠私密照說法三度改口！陳沂：自打臉太快

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」

大S樹葬確定延期！　具俊曄「最新聲明曝光」

男私刑為愛女報仇出人命　遭判5年10月定讞

王偉忠長文悼念大S

抖音狂傳「戰酒店」　警密室揪出一票比基尼辣妹

獨／越南KTV玩很大　廁所還可1打2

下班路見「貴婦機車」售價百萬　全球僅946輛

星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」

立委林岱樺疑涉助理費案遭偵辦

更多

最夯影音

更多

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

【泰格與雪兒】職業病犯了

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面