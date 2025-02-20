台南版地面師！假代書騙走5被害人6間房產　涉案資產公司手法曝

記者張君豪／台北報導



刑事警察局分析調查近期千萬財損假投資案件，溯源發現有好幾件詐騙千萬財損，被害人因遭投資遭騙光積蓄，最後被詐團話術誘騙，拿自己名下的房產抵押貸款，這群被害人都找台南知名的「台信資產管理公司」進行貸款設定，警方抽絲剝繭追查，發現該公司第二代蘇姓負責人（28歲）與當地的假代書柯男、項男、許男合作，3名假代書對接柬埔寨詐騙機房人員，取得在當地投資詐騙被害人清單、與台信公司聯手侵奪被害人房產，堪稱台南版詐騙地面師。

▲刑事局再度偵破台版地面師案件、逮捕配合詐團的假代書及資產管理公司人員。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事局表示，詐團遠端話術騙取被害人信任後，讓被害人誤判、掏出房產給柯男的假代書集團，找該資產管理公司設定抵押，再把貸款來的金額匯給詐團，等於被剝兩層皮，連房地產都被假代書和不良債信公司侵奪，手段相當惡劣。刑事局偵四大隊19日收網逮捕包含資產管理公司負責人、幹部及假代書共17人到案。





刑事局當初針對該類假投資案件進行追查，發現境外詐團機房以「快速過件、高額借貸」詐騙，再誘騙被害人拿出名下房產設定抵押，警方清查發現多名被害人都是透過假代書柯南等人向同一公司設定，5名被害人拿出6間房地產設定代管、財損總金額達新台幣6千萬元之譜，每位被害人因詐團惡劣行徑，額外又損失300-900萬，且房產遭資產公司設定無法拿回。

刑事局偵四大隊18日持士林地檢署核發搜索票到新北市、台南市、新營、屏東等地18處同步搜索，拘提假代書柯、項、許姓男子到案，台信資產公司包含蘇姓負責人姊弟、母親及未過門媳婦總共一家5人，整個公司7人遭逮捕調查。警方發現假代書騙被害人以代書費、車馬費、服務費收取數十萬到近百萬元暴利，並退傭一定金額給資產管理公司，警方估計被害人達百人。







專案小組當天查扣車輛2台、現金新台幣147萬元、偽造設定抵押文件私章1箱、地政士執業執照2紙、電腦、手機等贓證物。警方偵訊後發現柯男、項男等3人直接對接柬埔寨詐騙集團，並與電詐話務手同謀、量身訂製一連串的話術套路讓被害人甘心掏出房產，警方依涉犯組織犯罪條例、加重詐欺、偽造文書、重利等罪嫌移送士林地檢署偵辦，柯、項、許等3名假代書因涉案情節重大且到案後否認犯行，遭士林地院法官聲押獲准。

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