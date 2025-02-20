梅根品牌陷商標爭議！遭紐約設計師控抄襲　西班牙市長揚言提告

▲梅根日前宣布品牌新名稱「As Ever」，再度陷入商標爭議。（翻攝＠meghan IG、Netflix）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）的妻子梅根馬可（Meghan Markle）日前將自創品牌「American Riviera Orchard」更名為「As Ever」，隨即陷入另一起商標爭議。紐約獨立服飾品牌「As Ever NYC」創辦人質疑梅根「撞名」，將尋求法律建議，以保護自家品牌權益。此外，商標的Logo也涉嫌抄襲西班牙小鎮的鎮徽，市長揚言提告，無疑雪上加霜。

梅根與哈利王子脫離英國王室後，定居加州洛杉磯超過5年，去年她成立品牌「American Riviera Orchard」（美國里維埃拉果園），主要販售果醬、生活風格用品等，卻因與一間已有商標註冊的公司「Royal Riviera」過於相似，且用地理位置做商標名稱，遭到美國專利商標局（USPTO）要求修改。

因此，梅根上週在個人Instagram帳戶宣布，將品牌名稱改為「As Ever」，品牌官網上還可見她與女兒莉莉貝（Lilibet）的遠景照片。此外，梅根還與Netflix合作，除推出她的生活風格節目《With Love, Meghan》，Netflix也計劃在達拉斯和費城的實體店Netflix House中販售「As Ever」的相關產品。

▲As Ever官網可見梅根下廚照片。（翻攝As Ever官網）

▲As Ever官網可見梅根帶著女兒莉莉貝。（翻攝As Ever官網）

怎料，梅根的新品牌名稱又陷入「撞名」爭議，紐約獨立服飾品牌「As Ever NYC」的創辦人馬克科爾斯基（Mark Kolsk）接受《每日郵報》訪問表示，自己是透過朋友告知，才知道此事，強調他們和梅根沒有任何關聯，目前他正詢問法律專業人士，了解該如何保護自己的品牌。

報導指出，雖然梅根的「As Ever」商標未涉及服裝領域，但科爾斯基認為，兩個品牌的名稱相似，且他的品牌與梅根偏愛的服裝風格相近，可能會引起消費者混淆，例如「As Ever NYC」的Instagram頁面上展示一些梅根經常穿著的白襯衫款式，可能會導致市場誤解。

▲科爾斯基是紐約獨立服飾品牌「As Ever NYC」的創辦人。（翻攝Madewell網站）

另外，梅根聲稱2022年已取得「As Ever」商標，但根據資料，她的團隊是在2023年9月才正式提交「As Ever」商標申請，並成立了一家名為「As Ever Enterprises LLC」的公司。相較之下，科爾斯基的「As Ever NYC」早在2017年就在紐約註冊，且品牌名稱早已成為搜尋引擎上的熱門搜尋結果。

科爾斯基坦言，作為一個小型獨立品牌，他無法與名人抗衡，但仍會捍衛自己的權益。他說：「我們從2015年開始這個品牌，並在2017年正式成立，如今已在美國各地及國際市場獲得客戶支持。我們會持續經營下去。」品牌也在Instagram上發表聲明，感謝支持者聲援，強調「As Ever NYC」才是唯一的「As Ever」品牌。

▲As Ever商標（左圖）與西班牙波雷雷斯鎮的徽章（右圖）極度相似。（翻攝X）

▲希斯卡莫拉是波雷雷斯的市長，揚言要告梅根。（翻攝Xisca Mora Veny臉書）

除了「撞名」，「As Ever」還陷入抄襲爭議，品牌Logo使用一棵棕櫚樹，兩側各有一隻蜂鳥，與西班牙馬略卡島小鎮波雷雷斯（Porreres）的鎮徽極度相似。市長希斯卡莫拉（Xisca Mora）對當地報紙《Ara Balears》表示，這個標誌與該鎮的紋章相似度「令人難以置信」，市政廳正在考慮是否對梅根提起法律訴訟。



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