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2100名台生赴陸就讀「統戰部2大學」　教育部：協助轉學回台

▲▼教育部長鄭英耀表示，今天起前往中國統戰部直接管轄的大學就讀，學歷不會採認。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部長鄭英耀（中）表示，會協助想返台就讀的學生。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／宜蘭報導

教育部長鄭英耀今（20日）宣布，不再採認被中國統戰部直接管轄的華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院學歷。現有2100名台生就讀上述學校，教育部表示，目前在學者學歷仍會採認，今天之後入學者則不會，若有學生取得這些大學學歷，再就讀教育部採認的中國大學碩博士學位，將以專案方式審議，而學生若想返台就學，也會給予協助。

114年全國大專校院校長會議今天在宜蘭大學一連舉行兩天。教育部長鄭英耀表示，基於國家安全及保護我國青少年，從今天起，我國公私立大學禁止和中國統戰部直接管轄的大學交流合作，包括華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院，並禁止我國高中職鼓勵學生前往就讀，學歷也會不採認，學校如不配合將扣減獎補助款。

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教育部統計，目前分別有600名、1500名台生就讀中國華僑大學、廣州暨南大學。鄭英耀傍晚表示，從今天開始，前往中國統戰部隸屬的學校就讀，學歷都不會採認，教育部也有救濟程序，若是想轉學回台灣，教育部會安排協助。

此外，若未來有台生仍前去就讀中國統戰部直接管轄大學的大學部，之後繼續在中國攻讀碩博士，教育部高教司長廖高賢表示，將會以專案方式審議。而目前仍就讀上述3所大學的學生，若要繼續就讀，目前學歷仍會採認，例如現在念大一的學生，唸完大學四年，學士學位仍會採認，但若在原校繼續念碩博士則不會採認其學歷。

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