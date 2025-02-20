教育部封殺中國統戰部3大學　暨大校長：將終止交流

▲教育部禁止與隸屬中國統戰部的大學合作交流，暨大校長武東星表示，會遵照教育部規定。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／宜蘭報導

教育部宣布，禁止我國公私立大學與中國廣州暨南大學等校進行交流合作。和廣州暨大簽有交流備忘錄的暨南大學校長武東星今（20日）表示，目前並無學生在廣州暨大進行短期研修，也無廣州暨大學生在校內，校方會遵照教育部來文規定，全面檢視與相關學校的合作備忘錄內容，並將這些學校從海外交流的推薦學校目錄中撤下，後續處理會回報教育部。

114年全國大專校院校長會議今天在宜蘭大學一連舉行兩天。為了避免學生遭到統戰，教育部長鄭英耀表示，受到中國統戰部直接管轄的大學，包括華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院3校，帶有非關教育之特定目的，基於國家安全及保護我國青少年，禁止我國大學與上述3校交流合作，並禁止我國高中職鼓勵學生前往就讀，學歷也會不採認，學校如不配合將扣減獎補助款，未來也會前往學校宣導。

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對此，國立暨南國際大學校長武東星今天表示，與中國華僑大學、廣州暨大過去都簽訂有交流備忘錄，主要是學術交流、推動學生短期研修等，但目前並無學生在廣州暨大進行短期研修，也沒有廣州暨大的學生在本校。

武東星說，由於2019年統戰部才接管廣州暨大，加上隨即碰上疫情，其實近年去的學生也不多，反而是校友會聯繫較多，但主要都是校友，並非在校生，所以校方會遵照教育部來文規定，全面檢視與這幾所學校的合作備忘錄內容，並先將這些學校從海外交流的推薦學校目錄中撤下，相關處理後續報教育部。

對於教育部禁令，台大校長陳文章表示，和大陸若是單純學術上交流，台大還是支持以對等態度交流，若有國安與政治上考量，當然也要考慮到國家立場，所以若是單純學術活動、師生交流，台大態度還是開放，若牽涉到國安與政治，會考量國家立場。