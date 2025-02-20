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統戰部下屬3校台生恐遭汙名化？　陸委會：不至於吧

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑主持例行記者會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲陸委會副主委梁文傑。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

教育部今（20）日宣布，將禁止國內大學與隸屬於大陸統戰部的3所學校合作或交流，未來也不會採認這些學校的學歷。對於相關學校的畢業台生是否可能因措施而遭汙名化，陸委會僅稱「不至於吧」，並強調我方現在有必要點出這些問題。

這三所學校為福建華僑大學、廣州暨南大學和北京華文學院，其中被我方承認學歷的廣州暨南大學，目前約有1200台生在學就讀。

陸委會副主委梁文傑今日主持例行記者會時表示，我方發現有不少從事辦理招生或居間介紹的單位、團體或公司，也有高中職學校配合代辦與協助，將留意是否違法。因為，根據兩岸條例第23條，經許可者才能進行辦理招生事宜或居間介紹行為。

至於隸屬於大陸工信部的哈爾濱工業大學，是否也會具有疑慮？梁文傑回應稱，哈工大被美國列為與中國軍方關係密切的學校，所以每一間學校有不同的性質，我方會用不同的方式來應對。

梁文傑還提到，大陸統戰部之所以要辦學校，自然就「有一些目標要達成」，如果對方有在做一些吸收，或是希望畢業生回台做統戰工作的話，「其實我們並不意外」，也是因為這樣，所以教育部才會特別提出這一點。

對於相關學校的畢業台生是否可能因這次措施而被歧視或遭汙名化？梁文傑說，「我想可能不至於吧」，只是過去我們並沒有點出這樣的問題，現在必須要點出這樣的問題。

媒體詢問，未來是否所有中共統戰部舉辦的任何活動交流與機制平台，政府都會禁止？梁文傑回應，其實我方相關的工作是一直在進行的，也不是從現在才開始，各種各樣的統戰活動，我們都會注意、隨時警惕。

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