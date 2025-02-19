拳后林郁婷挺身反霸凌！自揭瘡疤：旁人伸出援手很重要

▲金牌拳后林郁婷（左三）今天到師大附中宣導反霸凌，呼籲旁觀者勇敢伸出援手。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部長鄭英耀今（19日）偕同反霸凌公益代言人林郁婷等人，宣導並傳遞旁觀者正義概念。林郁婷說，自己遇過最多是言語霸凌，包括被稱為「男人婆」，但她強調，霸凌就是不對，當有人被霸凌時，周遭有人願意站出來願意陪伴與協助，對被霸凌者是很大支持與鼓勵，有繼續成長勇氣，呼籲旁觀者要適時挺身而出，可減少校園霸凌與不對等互動。

為了宣導反霸凌，建構友善校園環境，教育部今天在師大附中舉辦「支持的力量─校園霸凌防制宣導」活動，除了釋出「不旁觀，即正義」的霸凌防制宣傳影片，鄭英耀和林郁婷、呂丹琪律師以及師大附中高中部輔導主任李慧賢等人，更進入校園與學生對談，並傳遞旁觀者正義概念。

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林郁婷坦言，自己也曾遭遇過霸凌，但隨著自己從國中學習拳擊後，被霸凌狀況減少了，而自己遭遇最多是言語霸凌，包括被稱為「男人婆」，聽久了也還好。但她強調，霸凌就是不對，當有人被霸凌時，周遭有人願意站出來願意陪伴與協助，對被霸凌者是很大支持與鼓勵，這是很暖心，讓被霸凌者有繼續成長的勇氣，呼籲旁觀者要適時挺身而出，可減少校園霸凌與不對等互動。

▲林郁婷（左二）坦言，自己曾遭遇過霸凌，呼籲旁觀者勇敢伸出援手。（圖／記者許敏溶攝）

教育部長鄭英耀表示，教育部努力讓學生在學校學習更安心，營造校園安全友善學習環境，整合區域的資源，成為學生成長的力量。他說，偶爾會看到一些同學年少輕狂，會有言語霸凌，男生比較多是肢體霸凌，但還是要讓雙方關係有修復的機會，而霸凌通常是彼此不對等狀況，若旁觀者適時挺身而出，可減少校園霸凌與不對等互動。

鄭英耀補充說明，為打造安心求學的環境，教育部在113年4月修正「校園霸凌防制準則」，明定各級主管機關及學校應以預防及輔導為原則，積極推動校園霸凌防制工作，同時建置專業調和及調查人才庫、辦理事件處理相關人員知能研習等，更投入2.2億元預算，協助各公私立高級中等以下學校學生事務輔導工作運作。