我封殺陸統戰部下轄3大學　陸委會：不會無限擴大

▲陸委會副主委、發言人梁文傑主持例行記者會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

教育部今（20）日宣布，將禁止國內大學與隸屬於大陸統戰部的3所學校合作或交流，未來也不會採認這些學校的學歷。陸委會今日坦承是「針對暨南大學」，但強調「不會無限擴大」、影響層面不會太大。

教育部長鄭英耀稍早表示，隸屬於大陸統戰部的學校屬於特殊目的，並不是一般認為的學術取向大學，停止合作是必要的，例如福建華僑大學、廣州暨南大學和北京華文學院，國內大學與這幾所學校的學術研究合作交流應被禁止和限制。

鄭英耀還說，對於這3所學校，未來教育部不會再採認其學歷。目前，約有2100名台灣年輕人在福建華僑大學、廣州暨南大學讀書。

陸委會副主委梁文傑20日在例行記者會上表示，福建華僑大學與廣州暨南大學給予台灣學生許多優惠的入學方案，有不少台生前往就讀，而我方對於統戰部所屬學校有所疑慮。

梁文傑提到，我方從未承認福建華僑大學和北京華文學院的學歷，因此教育部這次「應該針對的是暨南大學」，對於該校在學的1200台生，教育部會採取方法保障學生就學權益。

廣州暨南大學2018年就由統戰部接手管理，為何我方選在此時才封殺？梁文傑解釋，由於近年辦理招生或居間代辦的單位或公司越來越多，加上招生人數有增加趨勢；我方希望學生去大陸教育部管轄的正規學校就學。

至於陸方是否可能因此反制？梁文傑說，我方現在承認的大陸學歷有150多所學校，今天所談的僅為暨南大學而已，「我們並不會去無限地擴大範圍」，大陸的學校很多，影響層面並不會太大。