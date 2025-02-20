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黃偉哲視察楠西震災區　感謝做工行善團志工助災民修復家園

▲台南市長黃偉哲20日親赴案場關懷受災戶，並慰勞感謝參與修繕的台南市勞工局做工行善團志工團隊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲20日親赴案場關懷受災戶，並慰勞感謝參與修繕的台南市勞工局做工行善團志工團隊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

0121嘉南地區發生強震，市長黃偉哲第一時間前往勘災，立即啟動緊急應變計畫，全力救助受災居民，並指示勞工局動員做工行善團隊志工協助重建，勞工局做工行善團隊從1/21開始截止1/26，共動用水電專長志工120人次，為災民修復管路348處。

▲台南市長黃偉哲20日親赴案場關懷受災戶，並慰勞感謝參與修繕的台南市勞工局做工行善團志工團隊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

後續黃偉哲市長仍請勞工局做工行善團志工協助未貼單災戶房屋修繕。勞工局接獲楠西區公所通報修繕7案，已完工3案，施工中2案，已會勘規劃修繕2案。施工中的兩案20日分別由泥水工會、電氣工會與電子機械加工工會志工進行施作，市長黃偉哲特地到場感謝志工相挺，協助受災戶早日恢復安全居住環境。

▲台南市長黃偉哲20日親赴案場關懷受災戶，並慰勞感謝參與修繕的台南市勞工局做工行善團志工團隊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

住在楠西區密枝里的54歲李姓案主，未婚獨自一人居住，因車禍及患有癌症領有中度肢體類身心障礙證明，身體狀況不佳無法工作，僅依靠每月領取低收入戶身心障礙之生活補助8千多元維持生活，經濟狀況不佳；在地震影響下，李姓案主的住處也因此造成屋頂嚴重損壞，並有瓦片掉落無法安心居住，勞工局接獲楠西區公所通報後，便在2/5及2/9進行房屋會勘，並安排在2/19由泥水業職業工會進行屋頂、水槽拆除，泥作補強工程，2/20-2/21由電子機械加工工會進行鐵厝及水槽的搭建，勞工局做工行善團將協助案主回復完整家園，案主表示相當感謝。

▲台南市長黃偉哲20日親赴案場關懷受災戶，並慰勞感謝參與修繕的台南市勞工局做工行善團志工團隊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

同為楠西區密枝里江女士84歲，獨居於60年屋齡的老舊房宅。案家因無能力維修，天花板下陷，屋瓦破損，加上地震影響更汲汲可危，目前先以大型帆布覆蓋屋頂，以防漏水。做工行善團於今日拆除屋頂、天花板，以利2/26連續三天的屋頂鋼板施工。後續還有電氣工會電線配製，及木工工會天花板輕鋼架工程。

▲台南市長黃偉哲20日親赴案場關懷受災戶，並慰勞感謝參與修繕的台南市勞工局做工行善團志工團隊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲20日親赴案場關懷受災戶，並慰勞參與修繕的志工團隊，他看見志工辛苦的在為災民修復屋頂，連忙加入志工行列，幫志工遞送屋頂鋼浪板，他表示：「台南市是一個充滿愛與互助的城市，非常感謝勞工局及志工夥伴們快速動員，不僅修繕房屋，更撫慰災民的心。」此外，大台南總工會理事溫金輝在修繕期間也特別準備美味餐點，為辛苦的志工們補充體力，環保局清潔隊也協助清運拆除的廢棄物，修繕現場洋溢著溫暖的互助氛圍。

▲台南市長黃偉哲20日親赴案場關懷受災戶，並慰勞感謝參與修繕的台南市勞工局做工行善團志工團隊。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲20日親赴案場關懷受災戶，並慰勞感謝參與修繕的台南市勞工局做工行善團志工團隊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局王局長表示，市府勞工局為職災、弱勢勞工修繕房屋，不僅是全國首創的善舉，更希望藉由拋磚引玉，號召更多資源投入公益，透過民間與政府共同合作的力量，幫助更多弱勢勞工，並感謝志工們一起用專業來守護臺南這個有情有疼心ㄟ城市。

▲台南市長黃偉哲20日親赴案場關懷受災戶，並慰勞感謝參與修繕的台南市勞工局做工行善團志工團隊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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