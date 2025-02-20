威力彩16.5億！他曝「5類人中獎機會高」　行員驚呆了

▲今威力彩頭獎上看16.5億元。（示意圖／記者許力方攝）



網搜小組／劉維榛報導

連槓32期的威力彩，頭獎金額上看16.5億元！命理師詹惟中指出，去一趟銀行，被問到「什麼樣西元生年尾數會中獎？」他回應有5類人非常有機會，像是尾數6、8的民眾，可以靠自己財運買彩券；但尾數5的人就要靠配偶財，當下行員們紛紛抄筆記，讓詹惟中笑虧，中獎別忘了分他5%。

詹惟中在臉書粉專指出，去銀行存錢的時候，行員認出他本尊時，好奇詢問「到底什麼樣西元生年尾數會中獎？」對此，他曝5類人注意了，如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

西元生年尾數5：靠配偶財

西元生年尾數6、8：自己買

西元生年尾數2：找同事合買

西元生年尾數1：來台灣渡假的人

詹惟中笑稱，行員們當下聽完後，紛紛趕緊做筆記，因此讓他笑虧，不管中大獎或小獎，「記得至少分得5%給我吧！更要記得做善事，加油！」

除了從西元出生年來找出致富密碼，命理大師蔡上機也指出，臉型特徵屬「火行」者，也就是「下巴尖的倒三角形臉」或「臉部骨形明顯外露的骨感強烈」者，財運也相當旺，有一夜致富的機會。

另外，蔡上機也提到，2025年生肖屬馬、狗、虎者，財運最旺，中獎機會高。如果你不是這類生肖與臉型，蔡上機指出，也可以借助這族群的人，給點訊息或是幫忙隨意買彩券，托他們的好財運，也會有機會得到財運或中獎的機會。