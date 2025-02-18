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威力彩32槓飆16.5億　4星座、4生肖偏財旺

▲▼威力彩獎金21.5億,彩券行,買氣熱,人潮。（圖／記者周宸亘攝）

▲威力彩32連槓，也增加許多買氣，許多人都想成為億萬富翁。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

威力彩連32期槓龜，預計周四晚間開獎的頭獎獎金，上看16.5億元。對此，清水孟國際塔羅雲蔚老師分享，金牛座、天蠍座、雙子座、射手座以及生肖屬「鼠、龍、猴、豬」偏財運極旺。

TOP 4：射手座

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射手座受到木星落入合作宮與婚神星加持，顯示周四偏財運極旺盛。建議在購買威力彩前，可多接觸與火元素相關的事物，例如食用辛香料濃郁的食物，如辣椒、咖哩或烤肉，以激發財運能量。

另可前往熱鬧、人流旺盛的投注站，如燒烤店、火鍋店、熱炒店或夜市附近下注，以提升財氣。此外，佩戴紅瑪瑙或石榴石飾品，也能強化偏財磁場，幫助獲得幸運之財。

TOP 3：雙子座

雙子座受到木星落入命宮與火星進入財務宮的影響，顯示周四的偏財運極旺盛。建議在購買威力彩前，可多接觸與風元素相關的事物，例如食用輕盈且富含空氣感的食物，如爆米花、舒芙蕾或氣泡飲料，以提升財運流動性。

另可前往高樓附近、風口處或通風良好的投注站，如咖啡廳、露天市集、機場或捷運站附近下注。此外，佩戴紫水晶或黃水晶飾品，也能增強財運磁場，有助迎來意外之財。

TOP 2：天蠍座

受到木星與月亮落入偏財宮，顯示天蠍座周四的偏財運極旺盛。建議在購買威力彩前，可多接觸與水元素相關的事物，例如飲用純淨水、海鹽泡澡或食用海鮮，增強財富流動性。

另可前往靠近水源的投注站，如港口、魚市場、水族館或飲料店旁的投注站下注，以提升財運。此外，佩戴黑曜石或藍寶石飾品，也能進一步增強財氣磁場，幫助獲得意外之財。

TOP 1：金牛座

受到木星與天王星落入偏財宮，顯示周四金牛座的偏財運極旺盛。建議在購買威力彩前，可以多接觸與穩定能量相關的事物，例如食用根莖類食物，如馬鈴薯、紅蘿蔔或番薯，增強財運穩定性。

另可前往傳統市場、超市、雜糧行或蔬果店附近的投注站下注，以強化財氣。此外，佩戴黃水晶或茶晶飾品，也能進一步提升金錢能量，幫助捕捉財富機遇。

好運生肖：

鼠、龍、猴、豬

好運時段：

0900-1100

1300-1500

1900-2000

財神方位：

正東方

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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