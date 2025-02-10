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日月潭櫻花季持續至3／9　九族文化村、暨南大學推出系列活動

▲2025日月潭櫻花季於2月初浪漫登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

▲2025日月潭櫻花季於2月初浪漫登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2025日月潭櫻花季已於二月初登場，各項精彩活動將持續進行到3月9日，包括兩大賞櫻勝地九族文化村與國立暨南國際大學舉辦的多場賞櫻體驗、櫻花茶會、餐桌饗宴、音樂歌舞表演、野餐、市集等，日月潭國家風景區管理處邀請民眾一起來感受粉紅花海的浪漫。

日管處指出，九族文化村、國立暨南國際大學、伊達邵親水步道、慈恩塔步道、金龍山步道、石佛公園、魚池鄉香茶巷、魚池鄉有水巷、信義鄉光復巷等景點的櫻花，從2月初開始陸續綻放；其中九族文化村擁有「台灣雪櫻、八重櫻、富士櫻」三種不同品種的櫻花，種植數量超過5千株，堪稱台灣最大賞櫻盛會，而搭乘日月潭纜車俯瞰櫻花海更堪稱最有儀式感的迎春選擇。

▲2025日月潭櫻花季於2月初浪漫登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲2025日月潭櫻花季於2月初浪漫登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

今年九族櫻花祭也推出豐富系列活動：台灣第一夜櫻(2/3~3/2)可領取免費燈籠、跟大祭師及舞者一起巡遊賞夜櫻，加上夜舞祭、櫻花鄉情民歌、太鼓迎春、YOSAKI舞蹈快閃等表演；另有櫻花市集(1/29-3/9)、台日詠櫻踩街行(2/9)、櫻花茶會(2/14、3/7)、櫻花餐桌饗宴(2/15)、「文學與咖啡茶的對談」(2/22)及小農市集(2/28-3/2)等。

暨南大學則安排櫻花茶席（2/6、15、16、22、23）、咖啡體驗（2/15、16、22、23）及民歌演唱（2/22、23）等活動，遊客可在櫻花樹下品好茶、喝咖啡、賞櫻花，感受視覺與味覺的滿足及療癒心靈的饗宴。另有「oloo漫慢嚕來賞櫻」活動(2/6、15、16、22、23)，可漫遊於櫻花花海，享受春日野餐的粉色浪漫，細品暨大春日之美。

▲2025日月潭櫻花季於2月初浪漫登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處表示，另有許多由在地業者推出各式精彩體驗活動：「櫻花SUP酷啦！」日月潭月牙灣絕美秘境賞櫻；「親清日月潭-櫻櫻沒袋子」領騎導覽最美單車步道，再由專業教練帶您立槳撿廢，還有專屬餐點；「半日調茶賞櫻小旅行」茶園走讀、了解茶園生態，手作體驗調配出屬於自己的配方茶；該處也攜手在地店家業者，推出食宿遊購行等多種櫻花季限定優惠。

最新的活動資訊請至以下網站查詢：
2025日月潭櫻花季活動官網https://www.sunmoonlake.gov.tw/activities/cherryblossoms/
「日月潭國家風景區管理處」Facebook粉絲團：https://www.facebook.com/sunmoonlaketw

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