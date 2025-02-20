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社會 社會焦點 保障人權

快訊／林岱樺再發聲！「粉身碎骨渾不怕　要留清白在人間」

記者賴文萱／高雄報導

高雄民進黨立委林岱樺疑涉助理費案，檢、調今（20）日凌晨兵分多路前往立法院、服務處及住處進行搜索，林岱樺被帶進市調處南機站，也對著鏡頭怒吼「政治干預司法、司法干預初選」，表達不滿，稍早FB粉絲專頁也再度發文「粉身碎骨渾不怕，要留清白在人間」。

▲▼現況曝光！林岱樺仁武服務處遭檢調搜索　選民服務被迫暫停。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼現況曝光！林岱樺仁武服務處遭檢調搜索，選民服務被迫暫停。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼現況曝光！林岱樺仁武服務處遭檢調搜索　選民服務被迫暫停。（圖／記者吳世龍攝）

林岱樺捲入助理費案，檢調今日南北同步發動搜索，一早只見多輛車停在林岱樺位於仁武的服務處大門口，大批檢調人員陸續下車進入服務處內，服務處人員則在外配合調查，均低調不受訪。

搜索過程中，有尚不知情的選民前來服務處想尋求協助，但因現場仍在搜索，服務處人員只好先將鄉親請回，選民服務被迫暫停。

▲▼林岱樺怒喊「政治干預司法、司法干預初選」。（圖／民眾提供）

▲林岱樺怒喊「政治干預司法、司法干預初選」。（圖／民眾提供）

林岱樺目前已被帶進市調處南機站，她進入前面對媒體時，手上拿著一張紙條，不滿大喊「政治干預司法、司法干預初選」，隨後被一旁人員帶入。

林岱樺稍早粉絲專頁po出該段怒吼影片，再度發聲「粉身碎骨渾不怕，要留清白在人間」。不少支持者在貼文底下留言表示，「林委員支持你，也去抓其他人，看是否有沒有問題」、「委員，沒做錯事就問心無愧，不用怕，也不用激動」、「身正不怕影子斜！」、「可悲的台灣司法」、「委員加油，司法會還你清白的」。

她也強調，「岱樺委員在八任立委任期間，一向恪守法規，相關費用均要求合法合規，現階段尊重司法，配合檢調司法調查，靜待一切水落石出，還本人清白。」

2026高雄市長初選競爭激烈，民進黨立委林岱樺、許智傑、邱議瑩、賴瑞隆等人皆表態投入，前勞動部長許銘春則因謝宜容霸凌案及衍生事件後趨於低調，被外界解讀已提前出局，近期不少民調也將她剔除在候選名單之外。

不過，民調領先的林岱樺今因涉詐領助理費案遭檢調搜索調查，恐衝擊選情，也讓黨內初選增添變數。

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