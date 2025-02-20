　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘轟藍白永遠不想執政　選罷法民進黨團提釋憲、暫時處分

▲▼民進黨團記者會。（圖／記者皮心瑀攝）

▲民進黨團記者會。（圖／記者皮心瑀攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統賴清德公布選罷法修正條文，未來罷免案提議人及連署人名冊應附身分證正反影本，民進黨團20日則前往司法院遞送聲請書。民進黨團柯建銘表示，選罷法當然違憲，藍白上次國會擴權面對憲法法庭判決還說一概不予承認，他們就是永遠不想執政。

依照選罷法規定，罷免案分提議、連署、投票三階段。藍白去年推動修法，針對罷免案第一階段提議人、第二階段連署人，填具名冊時應附本人之國民身分證正反面影本。行政院日前針對選罷法提出覆議，國民黨和民眾黨在人數優勢下，決政院提案。賴清德遂於18日正式公布新法，根據《中央法規標準法》規定，法條自公布日當天起算3天後生效，也就是說，自2月20日起所遞交的罷免案，將適用須附上身分證影本的加嚴規定。

柯建銘說，選罷提案人要附身分證，連署人也要附身分證，沒有附身份證，或者是身分證有虛偽或看不清楚、模糊等都要有刑責，要關五年以下或是罰一百萬，那這樣子就會有一個疑慮，憲法賦予人民罷免權，現在卻不小心會抓去關，這當然違憲，除了憲法第17條，「人民有選舉、罷免、創制及複決之權」外，還有憲法第22條，「凡人民之其他自由及權利，不妨害社會秩序公共利益者，均受憲法之保障」。

柯建銘也指出，選罷法跟上個會期國會擴權一樣，審查過程違憲，沒收了討論、沒收了委員會、沒收了朝野協商、沒收了院會，這是程序不正義，上次已經違憲，這次豈有不違憲的道理？沒有一個人可以站在憲法的對立面，而藍白上次違憲還說一概不予承認，可以看出來他們就是永遠不想執政。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
1.1億人恐受災！「小行星撞地球」最新機率曝光　NASA準備
百年名店出包！冰棒藏「整隻蟑螂」　急下架致歉
澳門夫妻跨海告別式...婉拒市府、新光三越致意
批iPhone 16e「吃相太難看」　果粉怒：不要怪一堆人跳
奪命影片曝！女遭輾血肉模糊慘死　司機肇逃4小時被逮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德提醒大專院校！　「跟中國交流要存有風險意識」

林岱樺喊司法干預初選　趙少康：「非賴系」陳亭妃遲早也出事

行政院修民法　夫妻5年內分居3年可離婚、再婚不能拿贍養費

藍推「長照保險制」　保費政府分擔3成、雇主4成、個人3成

雞蛋產量過剩滯銷　卓榮泰：提高產地價是政策優先方向

立院昨送出財劃法、總預算案　卓榮泰：研議合法合憲救濟

花蓮某校長被爆性侵女職員　被害家屬出面控縣府毫無作為

TVBS民調／四成民眾反對大罷免藍綠委　民眾黨支持度大漲衝破1成

朝野協商無結論　卓榮泰感謝韓國瑜：接下來是行政院自己的工作

教部禁台生與2陸校交流　傅崐萁嘆：民進黨井底之蛙

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

小優遭閨蜜爆料淚崩：記取教訓　玥熹開撕「一副妳才受害者」

李浚赫重現劉恩浩台詞　連主持人都融化惹

八點檔女星黃瑄離婚..曝與前夫協議　游安順幫解圍虧「紅包要退費啊」

賴清德提醒大專院校！　「跟中國交流要存有風險意識」

林岱樺喊司法干預初選　趙少康：「非賴系」陳亭妃遲早也出事

行政院修民法　夫妻5年內分居3年可離婚、再婚不能拿贍養費

藍推「長照保險制」　保費政府分擔3成、雇主4成、個人3成

雞蛋產量過剩滯銷　卓榮泰：提高產地價是政策優先方向

立院昨送出財劃法、總預算案　卓榮泰：研議合法合憲救濟

花蓮某校長被爆性侵女職員　被害家屬出面控縣府毫無作為

TVBS民調／四成民眾反對大罷免藍綠委　民眾黨支持度大漲衝破1成

朝野協商無結論　卓榮泰感謝韓國瑜：接下來是行政院自己的工作

教部禁台生與2陸校交流　傅崐萁嘆：民進黨井底之蛙

前助理欠債還拿她名義詐欺！　艾瑞絲討公道「卻遭暴力掐脖」

Lisa《白蓮花大飯店3》首映同款高跟鞋神到了　蝴蝶結＋水鑽英國皇室也愛穿

低總價躲不掉！　財部新規定「北市每坪120萬以上」算豪宅

金門「3車追撞」！他停等紅燈衰挨撞　肇事責任釐清中

金曲歌后遭狂粉當眾搶行李「指甲還被扯斷」！　經紀人曝：至今還在騷擾

賴清德提醒大專院校！　「跟中國交流要存有風險意識」

淪人質近500天　以色列男獲釋返國才知「妻女全被殺」

林岱樺喊司法干預初選　趙少康：「非賴系」陳亭妃遲早也出事

南非隊有3對兄弟檔　「11月弟弟」想要打大聯盟

7-11咖啡限時「買7送7」！思樂冰買1送1　228連假優惠來了

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

政治熱門新聞

曹興誠私密照說法三度改口！陳沂：自打臉太快

曹興誠三度改口喊有黑手　謝寒冰酸：你搞得我好亂

再開直播反擊曹興誠　 謝寒冰稱從沒想公布影片：不是一直說是AI？

柯爸過世留口德　他1張圖酸小草雙標

行政院擬修《民法》　5年內分居3年可離婚

罷免陳玉珍失敗　「珍礙金門」聲明全文曝光

曹興誠喊告謝寒冰　尹乃菁預測結局

竹聯幫主治喪名單「藍綠白大咖都上榜」　時力：人民如何信任司法？

綠委林岱樺涉貪汙助理費　韓國瑜這樣說

謝國樑東岸商場案不起訴

林岱樺涉助理費案遭搜索　民進黨：尊重司法，勿枉勿縱

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

立院送總預算財劃法　國家財政蒙難日

曹興誠提告求償1億元！謝寒冰16字回應

更多熱門

相關新聞

朝野協商無結論　卓榮泰感謝韓國瑜：接下來是行政院自己的工作

朝野協商無結論　卓榮泰感謝韓國瑜：接下來是行政院自己的工作

針對總預算案僵局，立法院長韓國瑜18日召集朝野協商，但最終討論近3小時未獲結論。對此，行政院長卓榮泰今（20日）表示，雖然沒有達到預期目標，也知道討論的過程非立法院長韓國瑜一人可決定，但仍對韓表達感謝，「接下來就是行政院自己的工作」。

教部禁台生與2陸校交流　傅崐萁嘆：民進黨井底之蛙

教部禁台生與2陸校交流　傅崐萁嘆：民進黨井底之蛙

竹聯幫主治喪名單「藍綠白大咖都上榜」　時力：人民如何信任司法？

竹聯幫主治喪名單「藍綠白大咖都上榜」　時力：人民如何信任司法？

藍推長照保險制　每人每月最低繳100元

藍推長照保險制　每人每月最低繳100元

民眾黨團：助理費案是政治追殺工具？

民眾黨團：助理費案是政治追殺工具？

關鍵字：

民進黨國民黨立法院選罷法

讀者迴響

熱門新聞

曹興誠私密照說法三度改口！陳沂：自打臉太快

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片

威力彩飆16.5億！「3生肖、2臉型」中獎運高

「台人排隊結帳1幕」惹怒日本店員：沒羞恥心！

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍

王偉忠長文悼念大S

立委林岱樺疑涉助理費案遭偵辦

蘋果新成員「 iPhone 16e」登場

星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」

兵役局坦言「王大陸入伍」會比較操　原因曝光

台積電魏哲家哭哭！　半導體圈：美國蓋廠時間、金錢都是台灣2倍

一線女星當小三　電視台總座偷吃長達30年

2歲男童僅靠1瓶奶撐一天　倒臥床邊昏迷送醫插管

「財富女神」醉駕保時捷被逮　掏9萬換免坐牢

抖音狂傳「戰酒店」　警密室揪出一票比基尼辣妹

更多

最夯影音

更多

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面