柯建銘轟藍白永遠不想執政　選罷法民進黨團提釋憲、暫時處分

▲民進黨團記者會。（圖／記者皮心瑀攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統賴清德公布選罷法修正條文，未來罷免案提議人及連署人名冊應附身分證正反影本，民進黨團20日則前往司法院遞送聲請書。民進黨團柯建銘表示，選罷法當然違憲，藍白上次國會擴權面對憲法法庭判決還說一概不予承認，他們就是永遠不想執政。

依照選罷法規定，罷免案分提議、連署、投票三階段。藍白去年推動修法，針對罷免案第一階段提議人、第二階段連署人，填具名冊時應附本人之國民身分證正反面影本。行政院日前針對選罷法提出覆議，國民黨和民眾黨在人數優勢下，決政院提案。賴清德遂於18日正式公布新法，根據《中央法規標準法》規定，法條自公布日當天起算3天後生效，也就是說，自2月20日起所遞交的罷免案，將適用須附上身分證影本的加嚴規定。

柯建銘說，選罷提案人要附身分證，連署人也要附身分證，沒有附身份證，或者是身分證有虛偽或看不清楚、模糊等都要有刑責，要關五年以下或是罰一百萬，那這樣子就會有一個疑慮，憲法賦予人民罷免權，現在卻不小心會抓去關，這當然違憲，除了憲法第17條，「人民有選舉、罷免、創制及複決之權」外，還有憲法第22條，「凡人民之其他自由及權利，不妨害社會秩序公共利益者，均受憲法之保障」。

柯建銘也指出，選罷法跟上個會期國會擴權一樣，審查過程違憲，沒收了討論、沒收了委員會、沒收了朝野協商、沒收了院會，這是程序不正義，上次已經違憲，這次豈有不違憲的道理？沒有一個人可以站在憲法的對立面，而藍白上次違憲還說一概不予承認，可以看出來他們就是永遠不想執政。