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中捷文華高中站電纜爆炸「手扶梯停擺」　議員質疑未對外說明

記者游瓊華／台中報導

台中捷運昨（19日）中午12點30分中捷G8文華高中站驚傳電纜爆炸，電梯、電扶梯停擺，但自爆炸發生後超過20小時，中捷竟未主動對外說明。民進黨台中市議會黨團總召王立任議員痛批，捷運發生爆炸，市府卻未在第一時間對外說明，只想封鎖消息，以粉飾太平。中捷公司則回應，該事件是車站軌旁電纜發生短路冒煙，發生後即按SOP全線列車於車站暫停約三分鐘進行安全檢查，確認安全無虞後，就恢復正常運作。

▲台中捷運文華高中站驚傳電纜爆炸。（圖／民進黨團提供）

▲台中捷運文華高中站19日中午驚傳電纜爆炸。（圖／民進黨團提供）

▲台中捷運文華高中站驚傳電纜爆炸。（圖／民進黨團提供）

▲民進黨台中市議會黨團砲轟市府罔顧公共安全。（圖／民進黨團提供）

市議員張家銨表示，爆炸事件發生後，捷運公司下午剛好到她服務處拜訪，卻隻字未提這件事故。她痛批，到底市府不知情還是知情卻不報，刻意的掩飾資訊就是不願讓市民得知，在搭捷運的此時其實仍處在危險當中，市府在保障台中市公共安全的責任上已完全失職。

謝家宜表示，從中捷撞吊臂事件、到車廂亮槍、隨機傷人事件、副站長在捷運站內昏倒不治事件，每一次中捷面對事情的態度，不是試圖封鎖消息、就是卸責、模糊焦點，而非面對問題確實檢討改進。質疑中捷董事長及高層主管的管理的能力顯然有問題。

台中捷運則表示，昨(19)日12時30分文華高中站車站軌旁電纜發生短路冒煙，行控中心收到警示後立即指示現場工作人員進行緊急處置，按SOP全線列車於車站暫停約三分鐘進行安全檢查，確認安全無虞後，恢復正常運作。

中捷公司提到，此次因軌旁 22kV電纜絕緣異常燒蝕故障，造成車站電力異常，車站立即確認巡檢車站設備狀況，僅車站電梯及電扶梯受影響，隨後車站進行電力轉供，未造成列車延誤。

中捷公司強調，事件應變過程均依照異常處理作業程序進行應變巡檢，預計2月21日凌晨完成備料後進場更換，後續將全線展開紅外線熱顯像儀專案檢查及絕緣電阻值檢查，以防類似問題再次發生，確保行車安全。

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