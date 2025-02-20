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綠高市長初選添變數！林岱樺疑詐助理費　昔民調領先今恐成「傷兵」

▲▼林岱樺 立法院辦公室 遭檢調搜索 大批人員進入辦公室。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林岱樺立法院辦公室遭檢調搜索。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

2026高雄市長選戰民進黨群雄並起，人人都盼更上一層樓，接棒現任的陳其邁。只是，原本5搶1的局面，先是前勞動部長許銘春捲入勞動部霸凌案爭議，現已偃旗息鼓，如今原本各民調皆領先的民進黨立委林岱樺又疑因涉詐領助理費，服務處及立法院辦公室都遭檢調搜索，而她在進入市調處南機站時，大喊「政治干預司法、司法干預初選」，如此赤裸裸的指控，不僅讓她未來政治路蒙上陰影，怕也會為黨內初選帶來巨大變數。

林岱樺在立法院已當選八任立委，從政近20年，地方實力雄厚，過去曾獲黨內提名參選高雄縣長，但因高雄縣市合併案而未有下文，2018年也曾爭取提名高雄市長選戰，最終排名第二，僅輸給陳其邁。

面對2026，林岱樺這回早早投入準備，各民調都保持第一，但是，她在黨內人緣不佳，被視為「孤鳥型」立委，因篤信佛教，過去也有爭議發言，如稱放生不是棄養、比丘與比丘尼的道德面超越憲法等。就有地方人士曾評論，就算林岱樺初選能勝出，對上國民黨的柯志恩，兩人相比，林岱樺未能帶給選民「進步感」，而且人和的問題，也難帶動地方小雞們的選情。事實上，新潮流、菊系也傳出有意整合出一人，與林岱樺一拚高下。

盤點民進黨檯面上人選，扣掉幾乎被判定出局的「傷兵」許銘春，林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑都表態要參加黨內初選，而檯面下，總統府秘書長潘孟安呼聲不斷，日前也已入籍高雄，不過有綠營人士分析，因目前朝小野大的混亂政局，潘孟安的角色更加重要，「空降」機會應該不大。值得關注的是，地方最近傳出內政部長劉世芳有意回鍋參選，也讓2026高雄市長選戰競爭更為激烈。

林岱樺雖然在地方深耕已久，基層實力不容小覷，如今卻因疑涉詐領助理費案遭到檢調調查，未來案件發展是否會動搖支持者信心，而這是否又是黨內初選腥風血雨的開端，都值得觀察。

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