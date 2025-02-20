林岱樺涉詐領助理費　柯志恩酸爆：這是民進黨「家內事」

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林岱樺涉詐領助理費遭搜索　柯志恩酸：這是民進黨「家內事」

▲國民黨智庫執行長、立委柯志恩。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨智庫執行長、立委柯志恩。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

有意投入2026高雄市長選舉的綠委林岱樺，疑似被檢舉涉嫌詐領助理費，林岱樺的國會辦公室及地方服務處均遭搜索，檢調單位目前仍在進行調查，林岱樺對此強調，「政治干預司法，司法干預初選。」國民黨立委柯志恩今（20日）表示，目前已經進入司法程序，這是屬於民進黨的家內事，他們不多做評論。

柯志恩上午出席國民黨智庫舉辦的長照保險制民調發布會。被問到林岱樺的案情，柯志恩表示，這個部分已經進入司法程序，希望能夠做到勿枉勿縱，如果林岱樺有任何覺得委屈的地方，應該由林岱樺自己出來說明，不過，還是由檢調來做一切的動作。

至於民進黨立委許智傑指柯志恩在美國加州的房產須對外說明，柯志恩無奈回應，她從2016年當選立委後，就如實申報美國房產，在2023年就賣掉，並於2023年底買了高雄的房產，所以，她賣美國、買高雄，這已經在財產申報上合法告知，她不知道這有什麼好質疑的？

另，民進黨立委黃捷遭提案罷免後，質疑罷免連署造假，還有國民黨高雄市黨部在背後操盤，柯志恩諷刺，一如民進黨不斷強調的，黃捷應該尊重公民團體，國民黨市黨部絕對沒有介入這樣的事件，尊重公民團體，勇敢面對公民團體的挑戰，這才是一個負責任的立委該有的態度；不然，黃捷可以支持連署檢附身分證影本，就可以杜絕黃捷所謂的造假，這也符合國民黨修法的要旨。
 

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