林岱樺仁武服務處現況曝！選民登門尋求協助　目擊檢調搜索傻眼

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄民進黨立委林岱樺疑涉助理費案，檢、調今（20）日凌晨兵分多路前往立法院、服務處及住處進行搜索，而林岱樺位於仁武區的服務處，一早就有市調處人員進出，搜索行動仍在進行。林岱樺則已被帶進市調處南機站，對此她也對著鏡頭怒吼「政治干預司法、司法干預初選」，表達不滿。

▲▼現況曝光！林岱樺仁武服務處遭檢調搜索，選民服務被迫暫停。（圖／記者吳世龍攝）

林岱樺捲入助理費案，檢調今日南北同步發動搜索，一早只見多輛車停在林岱樺位於仁武的服務處大門口，大批檢調人員陸續下車進入服務處內，服務處人員則在外配合調查，但均低調不受訪。

搜索過程中，有尚不知情的選民前來服務處想尋求協助，但因現場仍在搜索，服務處人員只好先將鄉親請回，選民服務被迫暫停。

▲林岱樺怒喊「政治干預司法、司法干預初選」。（圖／民眾提供）

林岱樺目前已被帶進市調處南機站，她進入前面對媒體時，手上拿著一張紙條，不滿大喊「政治干預司法、司法干預初選」，隨後被一旁人員帶入。



林岱樺也發聲明強調，「岱樺委員在八任立委任期間，一向恪守法規，相關費用均要求合法合規，現階段尊重司法，配合檢調司法調查，靜待一切水落石出，還本人清白。」

2026高雄市長初選競爭激烈，民進黨立委林岱樺、許智傑、邱議瑩、賴瑞隆等人皆表態投入，前勞動部長許銘春則因謝宜容霸凌案及衍生事件後趨於低調，被外界解讀已提前出局，近期不少民調也將她剔除在候選名單之外。

不過，民調領先的林岱樺今因涉詐領助理費案遭檢調搜索調查，恐衝擊選情，也讓黨內初選增添變數。