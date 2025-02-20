曹興誠三度改口「AI照變私人照」喊有黑手　謝寒冰酸：你搞得我好亂

▲謝寒冰曝光曹興誠與「嫩三」的一系列親密合照。（圖／翻攝自「哏傳媒」直播節目）



記者鄒鎮宇／綜合報導

媒體人謝寒冰近日爆料聯電創辦人曹興誠一系列與小三的露骨照，曹興誠先是稱照片是AI合成、揚言提告，19日又喊是私人照片，批謝是中共打手。對此，謝寒冰感嘆，「曹董！你真的搞得我好亂啊」。

針對曹興誠的第四篇聲明，謝寒冰發文表示，「結果曹興誠又承認這是他私人照片？曹董！你真的搞得我好亂啊！」

結果曹興誠又承認這是他私人照片？曹董！你真的搞得我好亂啊！ 由謝寒冰粉絲團發佈於 2025年2月19日 星期三

謝寒冰19日晚間直播表示，本以為他PO出新照片後，曹董就不會理他，讓整件事走向法律程序，然而曹到底告了沒，他不知道，因為都沒有收到通知。

謝寒冰說，照片都是擁抱、親吻及看風景，質問曹到底「不雅在哪？到底合成什麼？所以現在承認這些照片都是他私人照片，等於承認照片是真的，不就是這樣嗎？」

他笑說，如果曹董真的是因為，我把他最自豪的地方馬賽克起來，那我鄭重地向曹董道歉，我沒有1個億啊，我再去學馬賽克，以後可以馬得比較漂亮。

▲謝寒冰認為曹興誠的邏輯很怪。（圖／翻攝自YouTube／謝寒冰）



談到曹興誠舉例的璩美鳳偷拍案，謝寒冰表示，該新聞是他的獨家新聞，裡面的人都見過跟採訪過，因此不知道曹生氣的點是什麼。璩美鳳案是被偷拍，但曹卻跟女子直接看著鏡頭，這樣根本就不算偷拍，兩案完全不能對比。

「曹董的邏輯很怪」，謝寒冰表示，曹說沒看光碟內容，卻知道光碟內是兩個男人，感嘆這新聞都是多久以前的事，「你竟然還深深記得是兩個男人，真的很奇怪，真的覺得曹董有時候邏輯怪怪的」。

他補充，曹的照片不是偷拍取得，且該照片是10年前的東西，「解析度不好就是因為拍照是用10年前的手機」；此外，若曹沒有簽離婚協議，當年的曹太太、現在的陳女士，現在是可以提告的。

謝寒冰表示，像曹興誠這種有錢人包養小三、有三妻四妾，老實說一點都不意外，他也不願意去關心，但重點是曹不願意回答、故意迴避是否有被吸收、知不知道這名女子是共產黨員等問題，這才是讓他擔心的地方。

謝寒冰也提醒，隱私、違反選罷法的部分，因為曹不是一般人，現在又擔任大罷免聯盟主席、全民韌性防衛委員會顧問、文總執委等，因此忠誠度是需要被查核的。他也詢問曹，這名女子的身分到底為何？且女子在大陸開設多間公司，可能與洗錢有關，質疑曹是否利用這名女子來洗錢。