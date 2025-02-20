奧萬大自然教育中心首推移印染工作坊　森林取材創作自己專屬作品

▲奧萬大「移印染工作坊」開放報名。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

奧萬大自然教育中心將於3月7日至9日推出「移印染工作坊」，活動內容融合藝術創作、自然探索與森林療癒，即日起開放報名，並延長新春優惠至2月21日，邀請民眾透過移印染手作，在大自然懷抱中重新與自己對話。

林業及自然保育署南投分署指出，「移印染技術」是一種將植物的自然紋理壓印於布料上的藝術創作方法，本次工作坊將帶領學員將走入奧萬大森林，親手採集樹葉、花瓣、樹皮等，並通過移印染的技巧，將這些自然紋理與色彩印製在羊毛方巾或羊毛圍巾上；無論是手作新手還是有經驗的達人，都可透過專業老師的指導、當地素材、享受身療的心境下，完成自己專屬的作品。

林業保育署南投分署表示，這次活動工作坊是奧萬大自然教育中心首次開辦的手作課程，不只可體驗移印染，並且在與大自然的互動中，重新認識自然的力量，帶來無窮的靈感與療癒。

南投分署提醒，即刻報名可享有新春優惠，名額有限，相關活動資訊可至山林悠遊網或臉書粉絲頁「奧萬大自然教育中心」查詢，報名網址如下：https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?id=AWD-C1407