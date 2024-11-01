道路未通！奧萬大、合歡山遊樂區暫不開放　清境農場明休園

▲康芮颱風強襲過境，所幸奧萬大園區將於30周年慶推出的大型領角鴞竹編裝置藝術完好無損。（圖／翻攝「奧萬大情報讚」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

中央氣象署已陸續解除康芮颱風陸上、海上颱風警報，但因受颱風影響，合歡山山區出現破紀錄的17級陣風及雨勢，造成山區道路部分坍塌、中斷尚未搶通，且持續可能發生大雨或豪雨現象；林業保育署南投分署顧及遊客安全及園區設施修繕，宣布所轄合歡山國家森林遊樂區將延至11月7日開園，奧萬大國家森林遊樂區將於11月9日重新開園。

南投分署提醒，國人應隨時注意天候動態，颱風期間應儘量避免進入山區及從事山域活動，維護自身安全；有關合歡山、奧萬大森林遊樂區開休園及訂房退款相關訊息，請利用台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）查詢；另能高越嶺國家步道西段及天池山莊，因受之前颱風及西南氣流強降雨影響造成步道中斷，目前尚在整建修復中，仍持續暫停開放。

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▲▼康芮颱風強襲過境，奧萬大及合歡山國家森林遊樂區延長休園。

同處仁愛鄉山區的清境農場指出，因為青青草原位於強風迎風面所在，許多樹木倒伏影響園區，需要花一些時間整理，因此11月2日休園。

清境農場表示，國民賓館有建築物抵擋強風，仍可正常供應食宿；目前前往清境的道路已恢復暢通，已經動員住宿舍的同仁開始清理場區，希望儘快讓旅客有美好的體驗。