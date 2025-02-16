奧萬大八重櫻花況爆發...花期至3月　春櫻傳情音樂會周末登場

▲奧萬大草坪上的緋寒櫻正開放。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

奧萬大森林遊樂區內栽滿上千株櫻花樹，粉紅色緋寒櫻、八重櫻於1月下旬開始接力綻放，至上週迎來八重櫻最盛花況，點綴翠綠山巒，美不勝收，櫻花季預計持續至三月上旬；奧萬大園區也於本周末六、日搭配辦理「春櫻傳情音樂會」活動，由多種樂器展演團體依序演奏，為遊客提供最浪漫的花卉饗宴。

林業保育署南投分署表示，園區除安排薩克斯風、長笛、口琴等演奏團體現場演出，並提供野餐墊供遊客借用，沉浸在櫻花飛舞的浪漫氛圍中，療癒身心靈。

▲▼奧萬大生態池、自然教育中心旁緋寒櫻正開放。

本次活動也特別規劃適合親子共同參與的森林種子飾品手作DIY，讓大人和小朋友運用森林素材，如種子、落葉或樹枝等，全家一起動手製作充滿自然意趣的飾品，增添遊園的趣味性和互動性，藉此融入環境教育，讓民眾藉遊憩之際認識森林環境、學習與自然物共存的重要性。

南投分署指出，於「春櫻傳情」音樂會活動期間（今天下午3點前），奧萬大森林遊樂區入園門票只要10元，於臉書粉絲頁「奧萬大情報站」按讚、追蹤，並於指定貼文下方留言，並tag至少1位好朋友，即有機會獲得限量的奧萬大限定紀念品。