天兔颱風來襲　奧萬大+合歡山森林遊樂區11／15休園

▲奧萬大國家森林遊樂區慶30周年，推出「奧萬大竹夢30」竹編裝置藝術。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

中央氣象署已於今日(14日)上午發布天兔颱風海上警報，受颱風外圍環流影響，台灣各地將逐步出現風雨；因奧萬大及合歡山森林遊樂區位於偏遠山區，聯外道路距離長易受天候影響通行，林業及自然保育署南投分署考量遊客安全，宣布將於11月15日中午12時起預警性休園，後續將視颱風過後之影響程度適時恢復開園。

另外，能高越嶺國家步道西段及天池山莊，則因受之前颱風及豪雨影響造成步道中斷，目前尚在整建修復中，仍持續暫停開放。

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林業保育署南投分署提醒國人，隨時注意天候動態，颱風影響期間前後應儘量避免進入山區及從事山域活動，以避免危難發生。

有關奧萬大、合歡山國家森林遊樂區開休園及訂退房訊息，請利用山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/)、奧萬大訂房網(https://booking.taiwantravelmap.com/user/booking.aspx?m=1111&lg=ch)及合歡山訂房網(https://booking.taiwantravelmap.com/user/booking.aspx?m=1156&lg=ch)查詢。