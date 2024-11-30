　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

奧萬大30歲周年慶活動最終場　志工義賣二手物資捐家扶

▲奧萬大30歲周年慶系列主題活動最終場「綠永續」森林志工義賣本周末登場。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲奧萬大30歲周年慶系列主題活動最終場「綠永續」森林志工義賣本周末登場。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

奧萬大30周年慶系列主題活動，在本周末進行最終場的「綠永續」森林志工義賣：由森林解說志工蒐羅各式二手物資於遊客中心旁廣場販售；林業保育署南投分署指出，本次義賣販售所得扣除必須成本後，將全數捐贈予「家扶基金會-南投希望學園」，邀請遊客至奧萬大共襄盛舉。

南投分署表示，由奧萬大國家森林解說志工發起的義賣活動自101年開始舉辦，累計至今義賣善款達70萬元之多，並捐助超過15個弱勢或動物保育團體使用，今年更特別結合奧萬大30周年慶；主要以各界捐贈之二手物品為主，透過活動讓義賣品循環再利用、減少廢棄，倡導環保與永續、公益愛心的理念。

▲奧萬大30歲周年慶系列主題活動最終場「綠永續」森林志工義賣本周末登場。（圖／林業保育署南投分署提供）

分署指出，11月30日至12月1日義賣活動現場除有琳瑯滿目的物資，還提供貢丸湯、烘培職人手作甜點、肉粽和茶葉蛋等熟食，以及埔里大坪頂在地小農新鮮直送的百香果；順利營休閒用品有限公司、綠野仙踪農場、好家庭毛巾股份有限公司、台灣比菲多食品股份有限公司、媱到外婆橋彩虹蘿蔔糕等善心企業，都紛紛主動且無償提供自家商品參與義賣，希望吸引更多遊客響應，幫助更多南投縣在地的迷途青少年。

▲奧萬大30歲周年慶系列主題活動最終場「綠永續」森林志工義賣本周末登場。（圖／林業保育署南投分署提供）

分署提醒，奧萬大30周年慶還有兩場為期一個月以上的系列活動：「趣集章」自11月16日開始，透過收集奧萬大十大景點紀念章，集滿印章即可至遊客中心兌換紀念品，數量有限，贈完為止；「遊攝影」比賽即日起至114年2月28日止，得獎作品前三名設有獎金，總獎金3萬6000元，並開放票選網路人氣獎，各項活動資訊與報名方式可至專屬官方網站查詢：https://aowanda.com.tw/ ，或以臉書搜尋「奧萬大情報站」粉絲頁。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／國1連環撞　2乘客宣告不治
0.2度低溫！武陵農場驚見冰晶美景　遊客嗨翻
林家正傷勢曝光！　「需休養一段時間」
12強冠軍情蒐解密！　「1打者蒐集80打席是基本」
台灣棒球超強「為何籃球弱？」　Cheap挖1數據：比打擊率低
普丁神秘小女兒長相曝光！　被爆「用化名住巴黎」當DJ

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

命危送醫救回143人　台中消防局座談精進緊急救護作為

嘉義縣全民運或2金8銀15銅　頒出總獎金277萬

怕洗腎不回診！花蓮男險喪命　醫：洗腎非人生終結

南投縣總預算「1元不砍」通過　議長要求報告37億美館案

康芮毀損設施！合歡山主峰開放延期　太管處籲配合施工管制

嘉義縣推廣友善共融校園　親師生運動會認識平權融合

奧萬大30歲周年慶活動最終場　志工義賣二手物資捐家扶

朱宗慶打擊樂團入列　「阿里山日出印象音樂會」卡司曝光

嘉義市全台首創實踐跳島城市 　青年提案「二地居」百萬計畫啟動

延續吳鴻麟獎學金吳伯雄捐千萬　張善政感謝嘉惠桃園4千學子

人資看履歷竟只用8秒？　他指重點：第一眼看這裡

合唱團安可曲唱《台灣尚勇》　熱血爆棚引網讚：看哭正常嗎

張立東接機中華隊被問「來接籃籃？」　陳傑憲一見他「秒送上擁抱」超羨慕！

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

誰要讓？2車窄巷僵持3mins　保全苦勸網卻歪樓：賴清德？

超幸福！老公開車接下班　兒奶音搶喊：媽媽辛苦了

《異形：羅穆路斯》登Disney+　超狂IP全系列「全面復活」影迷嗨爆

莊昕諺光榮返鄉！澎湖機場爆滿　 啟蒙教練驕傲：抱腿哭變台灣之光

女兒要帶男友回家看爸反應　他瞳孔地震沉默：不方便！

#台北愛樂室內合唱團 安可曲熱血開唱《#台灣尚勇》

命危送醫救回143人　台中消防局座談精進緊急救護作為

嘉義縣全民運或2金8銀15銅　頒出總獎金277萬

怕洗腎不回診！花蓮男險喪命　醫：洗腎非人生終結

南投縣總預算「1元不砍」通過　議長要求報告37億美館案

康芮毀損設施！合歡山主峰開放延期　太管處籲配合施工管制

嘉義縣推廣友善共融校園　親師生運動會認識平權融合

奧萬大30歲周年慶活動最終場　志工義賣二手物資捐家扶

朱宗慶打擊樂團入列　「阿里山日出印象音樂會」卡司曝光

嘉義市全台首創實踐跳島城市 　青年提案「二地居」百萬計畫啟動

延續吳鴻麟獎學金吳伯雄捐千萬　張善政感謝嘉惠桃園4千學子

創銷售紀錄！官方Chinese Taipei冠軍T超夯「2天賣破10萬件」

中國預告發射火箭！禁止船隻進入　將有殘骸掉落南海

鄭雨盛爆3劈青龍獎憔悴道歉　台下惠利表情有亮點⋯韓網：好感度大升

陰莖被迫「打針」治療！美國男子遭誤診　獲133億破紀錄賠償

食量小！一脫單「餐費支出變多」她喊男友賺到　網戰翻：要感恩

家中燒香拜拜注意！研究驚曝「兒童認知發展」下降1成

快訊／國1嚴重連環追撞！大貨車嚴重變形「2乘客夾困」…搶救不治

條通商圈明年1月首辦微醺散步活動　打造「新台北夜經濟」

8年來首次！敘利亞反抗軍攻入阿勒坡　政府軍急封路「向俄求援」

微型電動二輪車新法「今起掛牌才可上路」！7大地雷別踩最高罰5400

媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

地方熱門新聞

高雄衛生局挨轟霸凌！主管被指「不當對待」原因曝

新樓醫院聖誕點燈照亮夜空璀璨光輝

2024台南聖誕燈節新營燈區點亮

「鳳飛大溪」餐桌行動　從味蕾體驗大溪人文

《台灣超人》紀錄片台南特映會登場帶給民眾正能量與勇氣

2024年ITTF世界青少年錦標賽台南陳忞昕摘金奪冠

桃園購物節12/1日起登場　祭出首獎千萬現金

環法賽傳奇車手出席台灣部落觀光嘉年華變裝排灣族貴族

員警動員摸黑費時2小時尋獲迷路障友送回家

信義警分局積極取締改裝噪音車維護環境安寧

即／蘭嶼鄉長謝胡源倒宿舍無呼吸　搶救無效享年57歲

高雄男研發AI系統　180秒產百短影音上線

金門海岸驚現死亡鯨豚　保育人員協助掩埋

屏檢參訪太陽能光電業者　打擊綠能犯罪展決心

更多熱門

相關新聞

奧萬大及合歡山森林遊樂區11／15將休園

奧萬大及合歡山森林遊樂區11／15將休園

中央氣象署已於今日(14日)上午發布天兔颱風海上警報，受颱風外圍環流影響，台灣各地將逐步出現風雨；因奧萬大及合歡山森林遊樂區位於偏遠山區，聯外道路距離長易受天候影響通行，林業及自然保育署南投分署考量遊客安全，宣布將於11月15日中午12時起預警性休園，後續將視颱風過後之影響程度適時恢復開園。

奧萬大及合歡山、清境農場延長休園

奧萬大及合歡山、清境農場延長休園

奧萬大30周年慶開幕活動延期至11／16

奧萬大30周年慶開幕活動延期至11／16

奧萬大30周年慶！推3代表性鳥類竹編裝置藝術

奧萬大30周年慶！推3代表性鳥類竹編裝置藝術

環島義賣漢堡！車窗沒關辛苦錢被偷光

環島義賣漢堡！車窗沒關辛苦錢被偷光

關鍵字：

奧萬大30周年慶系列活動綠永續森林志工義賣家扶

讀者迴響

熱門新聞

北韓女商人遭高射炮「轟成碎片」　嚇壞千人

台南男剛買飲料9分鐘　倒臥超商前亡

張奕曾將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣

天生擁有2陰道　百人斬網美曝：男人不在乎

陳傑憲曝曾與母關係不佳　綺綺助破冰

辜仲諒問日本跟韓國誰強？U12小將笑回4字

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱　私下交情曝

下一波冷氣團更強！　專家提醒：降溫幅度更大

豬閨蜜爆妻「8男5女」多人運動　人夫崩潰

月收入近百萬「卻是體力活」該接手？

房客偷電失聯　女屋主被追討218萬電費

即／國1埔鹽重大車禍！貨車2乘客夾困命危

民眾黨創黨元老遭傳喚！嘆：柯文哲死定了

女囚犯0性行為「離奇懷孕」　獄方查出真相傻眼了

AV女優宣布「懷上繼兄的孩子」

更多

最夯影音

更多

人資看履歷竟只用8秒？　他指重點：第一眼看這裡

合唱團安可曲唱《台灣尚勇》　熱血爆棚引網讚：看哭正常嗎

張立東接機中華隊被問「來接籃籃？」　陳傑憲一見他「秒送上擁抱」超羨慕！

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

誰要讓？2車窄巷僵持3mins　保全苦勸網卻歪樓：賴清德？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面