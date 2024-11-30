奧萬大30歲周年慶活動最終場　志工義賣二手物資捐家扶

▲奧萬大30歲周年慶系列主題活動最終場「綠永續」森林志工義賣本周末登場。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

奧萬大30周年慶系列主題活動，在本周末進行最終場的「綠永續」森林志工義賣：由森林解說志工蒐羅各式二手物資於遊客中心旁廣場販售；林業保育署南投分署指出，本次義賣販售所得扣除必須成本後，將全數捐贈予「家扶基金會-南投希望學園」，邀請遊客至奧萬大共襄盛舉。

南投分署表示，由奧萬大國家森林解說志工發起的義賣活動自101年開始舉辦，累計至今義賣善款達70萬元之多，並捐助超過15個弱勢或動物保育團體使用，今年更特別結合奧萬大30周年慶；主要以各界捐贈之二手物品為主，透過活動讓義賣品循環再利用、減少廢棄，倡導環保與永續、公益愛心的理念。

分署指出，11月30日至12月1日義賣活動現場除有琳瑯滿目的物資，還提供貢丸湯、烘培職人手作甜點、肉粽和茶葉蛋等熟食，以及埔里大坪頂在地小農新鮮直送的百香果；順利營休閒用品有限公司、綠野仙踪農場、好家庭毛巾股份有限公司、台灣比菲多食品股份有限公司、媱到外婆橋彩虹蘿蔔糕等善心企業，都紛紛主動且無償提供自家商品參與義賣，希望吸引更多遊客響應，幫助更多南投縣在地的迷途青少年。

分署提醒，奧萬大30周年慶還有兩場為期一個月以上的系列活動：「趣集章」自11月16日開始，透過收集奧萬大十大景點紀念章，集滿印章即可至遊客中心兌換紀念品，數量有限，贈完為止；「遊攝影」比賽即日起至114年2月28日止，得獎作品前三名設有獎金，總獎金3萬6000元，並開放票選網路人氣獎，各項活動資訊與報名方式可至專屬官方網站查詢：https://aowanda.com.tw/ ，或以臉書搜尋「奧萬大情報站」粉絲頁。