大甲溪光明抽蓄計畫影響周遭生活　原民議員要求至原鄉部落說明

▲▼台電大甲溪光明計畫影響原民生活，原民議員古秀英希望能在下鄉前先行溝通協調達成共識。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

經濟部台電公司計畫在台中市和平區進行光明抽蓄計畫，預計將排放至水庫的發電尾水再回抽至上游水庫內循環利用發電，但施工過程將會影響到原鄉整體的生活環境。台中市原住民議員主動邀請經濟部、台電公司希望能下鄉舉辦說明會前，先行研商溝通達成共識，才能夠讓族人農夠充分了解實施情形。

今（19）日古秀英議員服務處主動邀集梨山部落、佳陽部落、環山部落及哈崙台部落的部落會議主席，及代表里內的地方仕紳，代表、里長、社區幹部等，與開發單位台電公司在天輪，召開大甲溪光明抽蓄計畫部落說明會行前研商會，主要希望針對目前大家在部落蒐集的意見先做交流溝通，利用今天這個會議平台討論並達成共識，以利台電公司到部落說明前能有更完整的資訊讓族人更加明白及理解，並有效推動本計畫的執行，畢竟開始實施計畫將會影響交通、生態、生活環境等等均需內入考量。

古議員認為部落面對開發方甚是國家時，真實的聲音往往在不平等的資訊下被掩蓋，又當制度和法令被限制時，最直接影響衝擊的部落居民反而無法確保利益的分享，正是現在我們所面對的，服務處希望開啟溝通的平台，讓部落族人有知的權利，也能有分享利益的權益。溝通會議初步訂3/12~3/21四場次，會到各部落說明光明計畫實施細節。