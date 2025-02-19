聚餐禁吃「四季豆」　四川瀘州新規定：恐中毒！

▲沒煮熟的四季豆可能導致中毒。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

四川瀘州官方近日發出新規定，禁止農村聚餐食用四季豆，原因是四季豆未煮熟可能導致中毒。此事在網路上引起大量關注，許多網友都很意外四季豆有毒，並認為瀘州官方管太多，「煮熟就好了，這點小事也要管。」

瀘州官方近日發出新的《瀘州市農村集體聚餐食品安全管理規範》，預計於23日實施，其中一項規定，「不得使用野生菌（菇）、發青發芽土豆（馬鈴薯）、新鮮生黃花（金針花）、四季豆等高風險食品原材料」。

對於四季豆的毒性，西南醫科大學附屬中醫醫院急診科主治醫師陳紅宇表示，生四季豆或未完全熟透的四季豆含皂苷毒素，進食後可能導致中毒，輕則噁心嘔吐、腹痛腹瀉，重則可能導致臟器功能障礙。

新規定很快引起許多網友不滿，認為官方管太多，「四季豆從小吃到大，說禁就禁？」「煮熟就好了，這點小事也要管。」「野生菌、土豆就算了，四季豆有什麼好禁？」「大家都是成年人了，需要像管小孩一樣管？」

▼發芽的馬鈴薯也具有毒性。（圖／CFP）



對於網友們的質疑，瀘州市市場監督管理局相關負責人解釋，新的《管理規範》有著堅實的法律基礎，這些高風險食品原材料，在學校食堂也有明確規定禁止使用。

2022年9月，四川疾控曾公布近年四川省引起食物中毒排名前三的植物，排名第一的植物正是豆類。四季豆中毒事件易發生在一些集體食堂及餐飲單位，主要原因是集體食堂菜餚一般是用大鍋製作，受熱不均。

瀘州市餐飲協會會長王曉林介紹，四季豆中毒事件易發生在一些集體食堂及餐飲單位，主要原因是集體食堂菜餚一般是用大鍋製作，受熱不均，「在一些大型聚會或者宴會的時候，我們也不提倡使用四季豆等豆類食品原材料。」

王曉林解釋，有的餐廳為追求烹飪後的四季豆顏色青翠好看，吃起來脆口，有可能在烹飪過程中時間短沒熟透，這樣也易導致四季豆類食物中毒事件的發生。

▼野生的菇類許多都具有毒性。（圖／CFP）

