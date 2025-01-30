寒流來襲「無聲殺手」！一氧化碳中毒高峰期來臨　做對5件事防奪命

▲居家一氧化碳中毒原因，主要是燃氣熱水器安裝不當。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

每年12月至翌年2月為一氧化碳中毒高峰期，因天氣寒冷家戶容易緊閉門窗，民眾在密閉空間使用燃氣器具時，因為氧氣不足導致瓦斯燃燒不完全而產生一氧化碳，其為無色無味氣體，吸入後不易察覺而危害人體，嚴重時甚至可能造成昏迷或死亡，因此被稱為居家隱形殺手。

依據內政部消防署統計，燃氣熱水器一氧化碳中毒案件約有75%發生於12月、1月及2月等氣溫較低之月份，也因此內政部將每年12月至隔年2月訂為「一氧化碳預防季」。

▲選擇正確型式熱水器，並注意安裝「五要」原則。（圖／記者吳世龍翻攝）

高雄市政府消防局表示，常見居家一氧化碳中毒原因，主要是燃氣熱水器安裝不當，例如：將屋外式熱水器安裝於室內或通風不良場所，或是屋內式熱水器未正確裝設排氣管。另屋外式熱水器原本應安裝在室外環境，但也常見民眾裝設於陽台，卻加裝窗戶，或是陽台堆積雜物、晾曬衣物等，也會造成空氣不易流通，一樣有產生一氧化碳之風險。因此，應依環境通風條件，選擇正確型式熱水器，並注意安裝「五要」原則：

一、要安全品牌：選用貼有CNS檢驗合格標示。

二、要正確型式：依通風條件選擇正確型式熱水器。

三、要安全安裝：由合格承裝業技術士安裝，完工後張貼施工標籤。

四、要定期檢修：定期檢修或汰換熱水器，如需更動熱水器設置位置或改變排氣管路時，均應請合格承裝業技術士為之。

五、要保持通風：避免加裝門窗、遮雨板或晾曬大量衣物阻礙通風。

▲一氧化碳中毒會有6項症狀。（圖／記者吳世龍翻攝）

另外，提醒民眾如果在使用燃氣熱水器或爐具時，出現頭暈、頭痛、噁心、嘔吐等症狀，就要警覺有可能是一氧化碳中毒，此時應立即停止使用，打開門窗通風，並離開現場前往室外，身體不適時應撥打119電話求助。