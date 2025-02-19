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獨／楊麗菁前男友又出事！「設局強借」3千萬　法官重判4年批惡劣

楊麗菁、龔偉綸（圖／記者李毓康攝、記者楊佩琪攝）

▲楊麗菁（左）曾與龔偉綸（右）短暫交往，分手後發生訴訟糾紛。（圖／記者李毓康攝、資料照）

記者黃哲民／台北報導

曾短暫與前武打女星楊麗菁交往的建商龔偉綸，2022年邀劉姓金主投資土方生意被婉拒，改口借3000萬元通過設立公司的驗資程序、保證馬上還，卻涉趁隙分批領光入帳鉅款，用文不對題的感謝訊息敷衍金主催討，挨告還辯稱對方主動借錢給他賺利息。台北地院審結，認定龔男設局「強借」、犯後態度實屬惡劣，依詐欺取財罪判刑4年，可上訴。

現年42歲的龔偉綸出身北市萬華富裕家庭，經營建設公司，在網路上打造自身富豪慈善家形象，2016年參選立委被踢爆學歷造假，落選並被依偽造文書罪判刑3月定讞，2018年登記參選台北市議員，落選又因收取政治獻金未依法申報，被檢方處分緩起訴、須支付國庫10萬元確定。

▲▼楊麗菁前男友龔偉綸。（圖／記者楊佩琪攝）

▲龔偉綸涉詐騙金主3000萬元，法官批他犯後態度實屬惡劣。（圖／資料照）

此外，龔偉綸2017年替自己堂姊辦理房地貸款，竟盗蓋堂姊印鑑，將房地設定最高限額抵押權30萬元給自己，最後被依行使偽造私文書罪判刑2月定讞。

龔偉綸參選台北市議員時，找認識10多年的前武打女星楊麗菁助選，2人因而短暫交往4個月，楊女察覺彼此個性不合，分手後和龔男衍生數件官司糾紛，雖都和解收場，但2022年龔男參選新竹市長，楊女PO文影射龔男是「恐怖情人」等語。

▲楊麗菁2019年就與前任和解，未料近來又遭騷擾。（圖／翻攝自Facebook／楊麗菁 ）

▲前武打女星楊麗菁和龔偉綸分手後，曾發生數起官司糾紛。（圖／翻攝自Facebook／楊麗菁 ）

龔男落選僅獲508票，怪罪楊女故意冷飯熱炒攪局、告她涉犯《公職人員選舉罷免法》，楊女獲不起訴確定。龔男去年（2024年）花錢找人對楊女的保時捷休旅車噴漆不雅字眼，檢方起訴龔男涉犯公然侮辱、毀損等罪嫌，仍在北院審理中。

本案源於龔男2022年1月間，邀劉姓男子投資3000萬元經營土方生意，劉男用自己不動產向銀行貸款核撥後，感覺龔男靠不住、風險太大，以自認退休多年、賠不起為由，急踩煞車婉拒合作。

▲▼女星楊麗菁保時捷遭人噴漆，竟是前男友教唆犯案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲龔偉綸涉花錢找人對楊麗菁的保時捷休旅車噴漆不雅字眼，被起訴毀損等罪嫌仍在審理。（圖／記者張君豪翻攝）

龔男轉個彎，宣稱設立公司須依法驗資，向劉男借這筆3000萬元製造入股金流、保證立刻還，劉男答應，2人一起到銀行臨櫃辦理，龔男在鉅款入帳後2分鐘，立刻匯還劉男戶頭以示誠信，但2個月後，龔男找劉男謊稱驗資沒過關，須再借用鉅款1次。

龔男並將私人帳戶與公司籌備處帳戶共2本存摺，連同印章等物交給劉男保管，連取款條都先寫好用印，讓劉男相信這筆鉅款全程在自己眼皮底下、辦妥驗資證明就可自行取回，劉男同意再度幫忙，比照前次一起臨櫃辦理，因多1道跨行大額匯款交換作業，約需2小時才入帳，2人先到劉家聊天等候。

這時正好1位訪客來找劉男，接著劉男進房接聽1通私人電話，龔男立刻起身藉口外出買甜點，卻直奔銀行掛失存摺辦理補發，短短1小時就把劉男的3000萬元搬走2500萬元、轉匯到自己另1個私人帳戶，接著趕在下午3點半前領光剩餘的500萬元。

劉男講完10多分鐘電話，發現龔男不見、打電話傳訊息都不接不讀，心知不妙，趕赴銀行已慢一步，龔男隔天一早再把2500萬元提領一空，面對劉男傳訊息質問，他避不見面、僅回覆稱「利息會每個月給您」，挨告後藉此辯稱雙方為借貸關係，而且是劉男主動借錢給他賺利息。

法官傳訊承辦的銀行行員，證明劉男辦房貸時，已說要投資在旁陪同的龔男開公司，戳穿龔男辯詞，且雙方沒寫借據、約定利息，完全不像借貸，加上第1次匯款後僅2分鐘就匯還，代表劉男稱龔男借錢驗資的說法可信。

此外，龔男完全無視劉男要求還錢的責備訊息，故意回覆「劉大哥平安 利息會每個月給你」「祝劉大哥一切順心」等文不對題的語句，毫無澄清、否認對方指摘的舉動，足證龔男故意設局詐欺、昭然若揭。

法官更批龔男自稱僅用掉500萬元，卻不肯直接歸還剩餘2500萬元，反而跟高齡70歲的劉男成立調解，約定分期16年共194期還錢，顯然意圖繼續保有犯罪所得，加上到案仍狡辯否認，犯後態度實屬惡劣，因此依法定刑最重5年徒刑的詐欺取財罪，判龔男4年徒刑，並沒收犯罪所得，可上訴。

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