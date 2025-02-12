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賣爛股2年撈23億！「神鬼律師」李克毅26人被起訴

▲假律師李克毅 。（圖／記者劉昌松攝）

▲假律師李克毅涉嫌賣爛股詐騙23億元，26人遭起訴 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

假律師李克毅涉嫌與地下盤商勾結，專找經營不善的小公司當標的，重新包裝打造成即將上櫃上市的潛力股，然後四處兜售股票，總計2022年起，打著「綠能」、「AI」、「智慧人車系統」等噱頭，對外販售4家公司股票，大賺23.7億餘元，台北地檢署12日依證券詐偽等罪嫌起訴李克毅與同夥共26名被告。

沒有律師資格的李克毅曾佯稱是北檢檢察官，藉此當上公司監察人，還幫名模林若亞寫聲請書釋憲抗稅，又詐騙遠雄趙藤雄父子3.1億元，近年陸續被爆出詐欺、背信等不法情事，目前已被收押禁見，將移送台北地院決定是否繼續羈押。

北檢起訴指出，李克毅與盤商梁慶飛等人從2022年起，建立合作模式，由梁慶飛與部屬李順榮等人，去尋找具有一定資本額但經營不善的公司，並與這些公司負責人簽立專屬的投資協議，透過虛偽增資、改名、變更營業項目、虛增業務業績等手法，再配上美輪美奐的官方網站，包裝成前景可期的新興公司。

然後地下盤商透過話術遊說投資人拿出大把鈔票，匯入由李克毅負責的「恆凱外國法事務律師事務所」相關信託專戶，讓投資人誤以為投資有履約保證，但實際上，投資款入帳後，李克毅就會叫秘書幕僚扣除報酬後，轉匯到梁慶飛等盤商口中，所有的投資都像是石沉大海，沒有回收的機會。

檢察官朱家蓉計算，截至2024年3月為止，李克毅等人靠著「歐斯瑪再生能源」、「寶利通科技」、「艾創科技」、「鏵德科技」4間真實存在但完全沒有先進技術與業績的公司，吸收高達23億7645萬餘元的投資款，涉犯《證交法》證券詐偽、《公司法》登記股款不實、《商會法》財報不實以及《洗錢防制法》等罪，包括李克毅等26名被告遭提起公訴。

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