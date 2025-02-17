南投設「海浪發電實驗室」　安磊董座一家4口賣股詐3600萬遭起訴

▲前安磊科技董事長廖人立1家4口陸續因石英礦權、海浪發電等不實名目販售股票遭北檢起訴。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

前安磊科技董事長廖人立(原名廖學猛)、胡文華夫妻，因佯稱擁有斯里蘭卡石英礦權，詐騙投資人購買股票，獲利2億多，2006年被檢調查獲後，又持續以在全台唯一不靠海的南投縣成立「海浪發電實驗室」，研發電動車等噱頭，並找女兒設立「哈哈世代」繼續對外吸金約3600萬元，台北地檢署調查後，陸續依《證交法》證券詐偽等罪起訴廖家4人及監察人廖月娥夫妻。

根據前案確定判決，廖人立是安磊科技董事長兼宏鑫國際開發總裁，妻子胡文華負責管理財務，廖、胡夫妻早在1999年就開始宣稱，擁有斯里蘭卡的石英礦開採權與探勘技術，對外宣揚「錢」景可期，尤其會著重在民風純樸的東台灣號召投資，到2006年檢調發動搜索為止，已2000多人受害，甚至有人拿房產去倒貼，廖人立個人獲利2.6億餘元。

北檢查出，前案石英礦權案件偵審期間，廖人立另外又成立哈哈世代公司，宣稱在南投設有海浪發電實驗室，正在研發電動車，已有中東地區的主權基金準備投資，哈哈公司即將在美國上市上櫃等，對外吸引投資。

檢方發現廖人立等人，未經許可就每隔1、2個月舉辦一場小型說明會，販售未上市股票，北檢先前已將廖人立、胡文華、二女兒廖芳瑩等人提起公訴，檢察官劉韋宏17日再依相關事證，追加起訴廖的大女兒廖軒仙、哈哈世代監察人廖月娥與丈夫江貴洋，估計廖家在海浪發電詐欺部分，總不法獲利約3600萬元。

至於先前的石英礦權詐騙案，經最高法院判決確定，廖人立被依連續犯證券詐偽罪，判刑9年10月，併科罰金新台幣1億元；妻子胡文華則被判刑7年10月，現已入監服刑的夫妻倆，正面臨眾多投資人求償的民事官司。