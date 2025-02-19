印度惡狼判死刑！性侵「7月大女嬰」害命危　法官：想不到其他懲罰

▲ 出生僅7個月的女嬰遭到性侵。（圖／達志／示意圖）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度加爾各答（Kolkata）去年發生一起恐怖事件，一名34歲男子性侵一名僅7個月大的女嬰，導致她生命垂危，法院在80天內迅速審理，宣布判處男子死刑及100萬盧比（約新台幣37.7萬）賠償金，成為這類案件中少見的死刑判決。

根據《印度時報》，34歲男子高什（Rajib Ghosh）涉嫌於去年11月30日性侵出生僅7個月的女嬰，法院17日裁定其罪名成立，18日宣布判處死刑，且須向受害者支付100萬盧比賠償金。

法院根據《保護兒童免受性侵法》（Pocso Act）第6條對高什判死，該條款於2019年修訂，新增死刑作為懲罰之一。此外，他也被裁定違反印度刑法第65（2）、118、137及140條。

法律專家指出，這類案件刑罰通常介於20年至終身監禁，甚至死刑。法官米特拉（Mukhopadhyay Mitra）宣讀判決書時則表示，選擇最重刑罰是因受害者遭受虐待的方式極其罕見，「這是非常罕見的案例，法院想不到其他任何懲罰」。

檢察官查特吉（Bivas Chatterjee）向庭上求處死刑時，辯護律師以被告年紀尚輕，且家中有年邁父母需要照顧為由求情，但檢方援引多起最高法院判例指出，法律並未規定受害者必須死亡才可判處死刑，且「即使這名女嬰康復，仍將承受終身心理創傷，因此死刑是唯一適當的懲罰」。