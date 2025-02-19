電影開場前「播25分鐘廣告」　男怒告電影院勝訴了！賠償金曝光

▲印度一名男子因電影開場前的廣告太長，將影城告上法庭後獲得逾萬元賠償。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

印度男子亞庇榭（Abhishek）因不滿電影院在電影放映前播放冗長廣告，害他「白白浪費了25分鐘」，而向PVR電影院、影城公司INOX，以及訂票系統BookMyShow提起訴訟。他主張，電影院錯誤傳達放映時間，構成不公平交易行為，最後法院裁定電影院須賠償他6.5萬盧比（約新台幣2.45萬元），並額外繳交10萬盧比（約新台幣3.77萬元）的罰款。

據NDTV報導，亞庇榭於2023年購買了3張電影Sam Bahadur的票，電影原定於下午4時05分開場，並預計於晚間6時30分結束。然而，亞庇榭入場後，赫然發現電影因播放廣告與預告片，延遲至下午4時30分才開始，導致他後續的工作安排受影響。

亞庇榭認為，電影院未誠實告知實際放映時間，且透過播放過量廣告謀取不當利益，造成他精神痛苦與時間損失，於是向消費者法院提起訴訟。根據法庭文件，亞庇榭認為，電影院的行為導致他「無法參加當天安排的其他約會，面臨無法用金錢計算的損失」，而且相關行為「顯然不屬於公平貿易範疇」。

法院裁定，PVR電影院和影城公司INOX的行為屬「不公平交易」，要求2者賠償5萬盧比（約新台幣1.89萬元）作為時間損失補償，另支付5000盧比（約新台幣1885元）以彌補亞庇榭的精神損失，並支付1萬盧比（約新台幣3770元）作為訴訟費用。然而，法院認為BookMyShow僅為票務平台，對廣告時長並無控制權，因此不須負擔賠償。

此外，法院還命令PVR與INOX支付10萬盧比至消費者福利基金，並限期30天內繳納。法院強調，「沒有人有權透過浪費他人時間與金錢獲利」，並指出對於日程繁忙的人而言，被迫觀看冗長廣告是無法接受的。雖然電影院辯稱須根據法律播放公益廣告，但法院表示，這些廣告應僅限於電影開演前10分鐘與中場休息時段，並要求電影院調整放映規則，以免類似情況再度發生。