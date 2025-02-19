　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

紙雕師「被提醒戴口罩」竟捅死超商店員　更一審仍逃死

▲▼紙雕師蔣嘉凱殺害超商店員，高等法院二審將宣判。（圖／記者吳銘峯攝）

▲紙雕師蔣嘉凱殺害超商店員，更一審仍獲判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

2021年疫情期間，桃園龜山區發生一起兇殺案件，紙雕師蔣嘉凱進超商時被店員提醒要戴口罩，結果蔣男暴怒，持刀殺害店員。一審將他判處死刑，但二審認定他因服藥影響辨識行為能力，改判無期徒刑。案經撤銷發回後，高院19日的更一審仍將他判處無期徒刑。可上訴。

蔣男曾因在殯葬業擔任遺體修復師，接觸到傳統紙紮技藝，之後更衍生成興趣，發展成特殊技藝，變成國內首屈一指的紙雕師。他所設計的動物面具因為新鮮有趣，更被集結出書，甚至還有歌手出EP時，聘請他以紙雕動物面具設計EP封面。

但蔣男也有精神疾病，並長期看診服用藥物。本案發生於2021年11月間，當時新冠疫情蔓延，當時口罩禁令還沒解除，蔣男（44歲）在凌晨5點多進入住家附近的超商購物。29歲的蔡姓店員提醒蔣男須戴上口罩才能購物，蔣男氣憤離開，隨後戴口罩回超商結帳。之後蔣男第三度返回超商，並招手要店員出來；店員出門後，蔣男抽出預藏的水果刀，朝店員一陣猛刺。店員雖奮勇搶下水果刀，但最後仍因心臟遭刺穿，失去呼吸心跳，送醫後不治。

案發後震驚社會，蔣男隨即遭到逮捕羈押，被依「殺人罪」嫌提起公訴，一審法院審理後，認定他行為時仍具有辨識行為能力，因此將他判處死刑、褫奪公權終身。

案件上訴二審，高院審理時蔣男維持一審辯詞，主張自己當時吃了抗憂鬱藥、安眠藥與肌肉鬆弛劑等藥物，精神不清楚，對於犯案過程與細節完全記不清，事後看監視器才知道自己三度進入便利商店。他也打出悲情牌，當庭向死者家屬道歉，說自己真的很抱歉。他也希望法院盡快執行他的死刑，他願意一命還一命。二審採信他的說詞，改認定他因服藥導致辨識行為違法能力顯著降低，予以減刑，改判無期徒刑。

全案上訴最高法院後被撤銷發回，高院更一審19日宣判。更審法院仍認定他並無判處死刑之必要，因此撤銷一審的死刑判決，改判無期徒刑、褫奪公權終身。蔣男聽到獲判無期徒刑，面無表情，面對記者詢問：「有無道歉賠償」、「有無後悔」，他全都沒有回應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
西班牙首戰先發出爐！　前樂天洋投再戰台灣
王大陸獲「在校生特別表現獎」畫面曝　稻江證實他未畢業
台中七期26歲男遭虐殺！　竟是因為傳播妹
立委收賄500萬「施壓失敗」　光電老闆怒討錢被擺爛
王大陸逃兵「富豪爸痛心發聲」！　破億家世起底
吳倩蓮「銀灰白髮」近照曝光！　閃嫁消失螢光幕14年
快訊／警開11槍抓人內幕曝！　36歲男持有兒少性剝削影像
桃園副市長家人遭詐1500萬　房產險騙光
他「靠健檢揪心臟惡疾」！預防醫學正夯　歐瀚文曝5關鍵提升免疫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園男遭圍毆「衣服被脫光」　原因曝光：只為了1萬5債務

屏東恆春貨車撞山壁卡溝　駕駛乘客被救出1重傷送醫

國5北向羅東段車禍！2車擦撞再撞護欄　車頭全毀畫面曝

獲「在校生特別表現獎」畫面曝　稻江證實王大陸退學轉校未畢業

學生族群春節領紅包成詐團目標　「小額投資」引誘千萬別信

家人遭詐1500萬！桃園副市長王明鉅回應「是親戚」：不清楚案情

屏東兩「區間測速」1月抓1697件違規　這輛超速44公里慘了

台中七期命案3嫌起訴！為了傳播妹費用　「10大凶器」虐殺26歲男

咖啡店闆娘出軌熟客！遭綠帽夫抓姦　小王提「勃起障礙」吞敗

KTV歡唱離場爆衝突！水電工1打3　對員警噴辣椒水慘了

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

北市槍響！通緝犯拒檢衝撞　警「連開11槍」追捕歸案

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

聲樂老師現身林俊傑演唱會　合唱「一開口超驚豔」

曹興誠喊告「小三合照是AI」謝寒冰：當庭比對會很有趣

桃園男遭圍毆「衣服被脫光」　原因曝光：只為了1萬5債務

屏東恆春貨車撞山壁卡溝　駕駛乘客被救出1重傷送醫

國5北向羅東段車禍！2車擦撞再撞護欄　車頭全毀畫面曝

獲「在校生特別表現獎」畫面曝　稻江證實王大陸退學轉校未畢業

學生族群春節領紅包成詐團目標　「小額投資」引誘千萬別信

家人遭詐1500萬！桃園副市長王明鉅回應「是親戚」：不清楚案情

屏東兩「區間測速」1月抓1697件違規　這輛超速44公里慘了

台中七期命案3嫌起訴！為了傳播妹費用　「10大凶器」虐殺26歲男

咖啡店闆娘出軌熟客！遭綠帽夫抓姦　小王提「勃起障礙」吞敗

KTV歡唱離場爆衝突！水電工1打3　對員警噴辣椒水慘了

星巴克周五好友分享喝起來　挺棒球「大杯以上買一送一」

傳4月到日本「刷卡要輸入4位密碼」銀行客服被打爆！達人曝真相

「TOYOTA全新INNOVA」變帥不用加油！電池細節公布有望量產上市

12星座愛上對方的瞬間！金牛座被歌聲收服　雙魚座抵抗不了摸頭殺

桃園男遭圍毆「衣服被脫光」　原因曝光：只為了1萬5債務

與習近平面對面！陸31間民企老闆是誰？　任正非和王傳福領銜發言

西班牙首戰先發出爐！外媒曝前樂天洋投雷法再戰台灣

抽中拼賺40萬！印能吸逾8萬筆申購　凍資破千億

92歲阿嬤「搭台鐵獨旅」背影帥炸！　3.5萬人狂讚：真的好福氣

屏東恆春貨車撞山壁卡溝　駕駛乘客被救出1重傷送醫

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

社會熱門新聞

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

國1「6車連撞」可怕畫面曝　掛車窗甩出上半身

網紅控孫生「趁拍片強脫褲」　培根冷眼旁觀

獨／氣爆炸死澳門夫妻　家屬忍悲在台火化

獨／新北所長性騷女警　一個「擁抱」被拔官

賴清德安平寓所憲兵翹班　「鬆一下」代價出爐

里長重拳打死妻子　涉殺人聲押禁見

即／國1重大車禍　1男送醫亡

嘉義宮壇火警！5歲童「躲神明桌下被壓住」燒到碳化　家庭背景曝光

神壇火警！5歲童救出已碳化　4歲弟、2阿祖仍搶救中

新光三越氣爆櫃姐轉調　傳高層震怒：客人跑了怎麼辦

即／烏來山路自撞！24歲無照男血流滿地搶救不治

愛妻里長人設翻車　揮重拳打死妻遭收押

色老闆騙留美學醫！幫打工妹「喬子宮」慘了

更多熱門

相關新聞

遺囑「用電腦打字」無效　4常見問題...律師解答

遺囑「用電腦打字」無效　4常見問題...律師解答

人生無常，許多律師都建議，可以提早立下遺囑，免得造成遺憾與紛爭。律師周依潔日前就提醒，遺囑必須要自己親筆書寫，並寫上日期及簽名，若用電腦打字是無效的；另外，其實遺囑是不需要經法院公證或其他人在場見證的。

綠黨部召集17被鎖定罷免綠委開會　「雙管齊下」盼當最強後盾

綠黨部召集17被鎖定罷免綠委開會　「雙管齊下」盼當最強後盾

遺產「1制度」保障平等　一票卻嘆：討厭+1

遺產「1制度」保障平等　一票卻嘆：討厭+1

猛刺前女友30多刀！恐怖情人判8年定讞

猛刺前女友30多刀！恐怖情人判8年定讞

「學生女神」說謊案　經紀人主導還栽贓遭判刑定讞

「學生女神」說謊案　經紀人主導還栽贓遭判刑定讞

關鍵字：

法律人權紙雕師口罩便利商店蔣嘉凱死刑無期徒刑更一審高等法院

讀者迴響

熱門新聞

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

孫生悲吐「一無所有」怕撐不下去

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」

孫生才遭解約　女友發聲：還有多少隱瞞？

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

大S生前經濟狀況遭拖垮　汪小菲「丟債」屁股拍拍回北京

反骨男孩正式切割孫生！解約道歉：多次勸誡都沒改善

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅

林青穀爆不倫多位美魔女！　台灣首席家醫人設崩壞

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　

鋒面要來了！　今「雨最大」地區曝

八點檔女星黃瑄坦承離婚條件曝光

反骨解約孫生「酷炫發聲了」！

更多

最夯影音

更多

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面