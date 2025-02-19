紙雕師「被提醒戴口罩」竟捅死超商店員　更一審仍逃死

▲紙雕師蔣嘉凱殺害超商店員，更一審仍獲判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

2021年疫情期間，桃園龜山區發生一起兇殺案件，紙雕師蔣嘉凱進超商時被店員提醒要戴口罩，結果蔣男暴怒，持刀殺害店員。一審將他判處死刑，但二審認定他因服藥影響辨識行為能力，改判無期徒刑。案經撤銷發回後，高院19日的更一審仍將他判處無期徒刑。可上訴。

蔣男曾因在殯葬業擔任遺體修復師，接觸到傳統紙紮技藝，之後更衍生成興趣，發展成特殊技藝，變成國內首屈一指的紙雕師。他所設計的動物面具因為新鮮有趣，更被集結出書，甚至還有歌手出EP時，聘請他以紙雕動物面具設計EP封面。

但蔣男也有精神疾病，並長期看診服用藥物。本案發生於2021年11月間，當時新冠疫情蔓延，當時口罩禁令還沒解除，蔣男（44歲）在凌晨5點多進入住家附近的超商購物。29歲的蔡姓店員提醒蔣男須戴上口罩才能購物，蔣男氣憤離開，隨後戴口罩回超商結帳。之後蔣男第三度返回超商，並招手要店員出來；店員出門後，蔣男抽出預藏的水果刀，朝店員一陣猛刺。店員雖奮勇搶下水果刀，但最後仍因心臟遭刺穿，失去呼吸心跳，送醫後不治。

案發後震驚社會，蔣男隨即遭到逮捕羈押，被依「殺人罪」嫌提起公訴，一審法院審理後，認定他行為時仍具有辨識行為能力，因此將他判處死刑、褫奪公權終身。

案件上訴二審，高院審理時蔣男維持一審辯詞，主張自己當時吃了抗憂鬱藥、安眠藥與肌肉鬆弛劑等藥物，精神不清楚，對於犯案過程與細節完全記不清，事後看監視器才知道自己三度進入便利商店。他也打出悲情牌，當庭向死者家屬道歉，說自己真的很抱歉。他也希望法院盡快執行他的死刑，他願意一命還一命。二審採信他的說詞，改認定他因服藥導致辨識行為違法能力顯著降低，予以減刑，改判無期徒刑。

全案上訴最高法院後被撤銷發回，高院更一審19日宣判。更審法院仍認定他並無判處死刑之必要，因此撤銷一審的死刑判決，改判無期徒刑、褫奪公權終身。蔣男聽到獲判無期徒刑，面無表情，面對記者詢問：「有無道歉賠償」、「有無後悔」，他全都沒有回應。