看起來超好吃！好市多「1新品」大翻車　會員罵翻：絕不回頭

▲上市不久的打拋豬三明治。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

好市多熟食區時常推出新品，而一名女網友大推泰式打拋豬三明治非常好吃，且不會辣。沒想到分享文曝光後，底下留言一面倒喊雷，「照騙根本不大，絕不回頭」、「不好吃，很柴的肉燥，沒有泰式的酸」、「可以全部都負評不簡單」、「吃過一次，不會想吃第二次」。

一名女網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，最近在賣場熟食區買了一份上市不久的打拋豬三明治，咬下一口後讓原PO驚呼，「很好吃耶，大推大推，不會很辣！」

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原PO也分享打拋豬的實體照，外層是扎實的麵包，餡料多到快要炸開，下方還有爽口的生菜，份量十足，價格為99元。

不過文章曝光後，網友們卻負評一片，「辣味豬肉而已，沒有很打拋」、「99元超普通的、照騙根本不大，絕不回頭」、「這款蠻乾的，害我多喝了一杯可樂，可惡...」「不好吃，很柴的肉燥，沒有泰式的酸」、「鹹又沒打拋味，很雷」、「以這個內容來說太貴了，吃完覺得不值」、「可以全部都負評不簡單」、「不好吃！不夠泰式不夠辣，不是我心目中的打拋豬，一次性消費的食品而已，如果你還在猶豫要不要，建議可以把錢省下來」。

也有其他人直呼，「Costco口味沒變的東西，我只認熱狗」、「肉鬆麵包還比較好吃」、「還我牛肉三明治」。