好市多一盒台灣豬「2公斤售價破5萬」！網見真相笑翻：找到隱藏版

▲肉品價格標錯。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）



記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）由於商品物美價廉，又經常推出優惠，吸引不少民眾前往購物，就有網友表示，到生鮮肉品區選購時，發現一盒「台灣豬腹脅排長方切」售價竟高達5萬5252元，直呼離譜。貼文掀起討論，網友解釋「只一看就知道是打錯價格」。

有網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，在好市多肉品區挑選豬肉時，發現一盒重2.162公斤的台灣豬腹脅排長方切，單價竟然一公斤要2萬5556元，總價達5萬5252元，傻眼直呼「離譜」。

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貼文曝光，網友認為這只是標價錯誤，不必大驚小怪，「常買的話就知道是打錯」、「好市多對一堆奇葩客人都沒說離譜了，標錯價格又如何」、「這年頭～連豬肉都吃不起了」、「恭喜你找到隱藏版」、「打標的時候手抖了好幾下」、「就標錯而已在離譜什麼」。

也有網友提到，「我是比較好奇，萬一真的有人是不看標再買的…拿去結帳，結得過嗎？」「拿去結帳，然後刷卡不看走人，好市多就多很多」。有人好奇，正確價格到底是多少，有內行解答「100克25.6元」。

就有過來人分享，曾買過標錯價美國嫩肩里肌真空包，總價只要15元，「員工表示他們標價錯誤結帳，還是會以這價格給我，很久以前的小確幸」。

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