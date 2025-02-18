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半小時用掉14罐牛奶！50嵐「1飲品爆紅」　員工忙翻崩潰：賣到中風

▲▼50嵐門市照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲50嵐。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

50嵐去年推出新品「重焙烏龍拿鐵」，選用全新茶葉經過細火慢慢深焙成醇厚烏龍茶，口感滑順、焙火香十足，上市超過3個月，突然掀起轟動。一名店員哀號，早上已經煮了7桶重焙烏龍茶，連續3天上班都忙翻天，直呼這根本是「50嵐重焙烏龍拿鐵之亂」，連50嵐小編都哭喊「賣到中風」。

50嵐店員在Threads發文，「一個早上已煮了7桶重焙烏龍茶，連續3天上班都忙翻天」、「重焙烏龍拿鐵爆紅，半小時至少用掉14罐牛奶，店員已哭」，也請消費者不要害怕，勇敢說出品名，「店員不會咬人，不管ㄅㄟˋ還是ㄆㄟˊ都可以！」

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貼文曝光，釣出一票50嵐店員留言，「平均三個客人就有一杯重焙」、「身為50嵐員工只能說，我們都辛苦了」、「我是50嵐的員工，今天一大早就先煮8公升的重焙」、「今早到下午我總共煮了6桶焙烏龍」、「5公升一小時煮5次」、「不知道都上架多久了，現在才在紅，再這樣賣煮茶的真的煮到中風」。就連50嵐小編也崩潰喊「賣到中風」。

▲▼50嵐推出全新飲品「重焙烏龍拿鐵」。（圖／50嵐提供）

▲重焙烏龍拿鐵。（圖／50嵐提供）

許多網友大讚好喝，「前員工路過，抹茶拿鐵之亂才可怕，要認真分層外加當時牛奶大缺貨」、「確實好喝，在剛出只有幾間店限定的時候就覺得很好喝，現在突然大爆嚇到我了」、「認真愛上重焙烏龍拿鐵」、「加波霸蠻好喝的，無糖我覺得可以」、「愛到每天沒來一杯就不對勁」。

說到飲料新品上市，「再睡5分鐘」宣布推出全新蕎麥系列飲品，皆是以低咖啡因的「梔梔蕎麥」做為基底，一口氣網羅4款新品選擇，有搭配綿密奶蓋的「棉被梔梔蕎麥」、加入燕麥奶的「梔梔蕎麥燕麥歐蕾」等。

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