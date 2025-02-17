好市多4月起加薪！最高級收銀員月薪可破6萬　徵才時間曝光

▲好市多賣場時薪人員今年4月起加薪，此後連續兩年也將調漲2%。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）福利向來受到業界與求職者關注，台灣好市多證實，將於今年4月1日起調薪，助理員每小時從243元調到253元；服務員每小時261元調高至271元，漲幅近4%。而最高級（第9級數)的助理員4月起時薪可達358元、最高級服務員時薪384元，若每月工時173小時計算，兩者月薪皆可破6萬元。

台灣好市多賣場曾在2022年時全員調薪每小時增30元，起薪從每鐘頭213元變為243元，漲幅高達14％。如今傳出今年（2025）4月1日起再次調薪，業者也證實此消息。此外，在2026年、2027年，所有時薪員工皆可獲得平均2％的加薪調幅。

據了解，好市多賣場時薪人員依照工作項目，分為服務員、助理員，如收銀員可能為服務員，包裝員為助理員，並且有分級制度。

第1級助理員今年4月後起薪每小時從243元調高至253元，約增3.704％，比基本工資最低時薪190元多了63元。若以每個月工時173小時計算，1級助理員在2025年4月月薪可達46,883元。而2026年4月起時薪為276元，2027年為時薪282元。

最高級數（9級數）助理員，今年4月起時薪可達358元，2026年365元，2027年372元。若以每月工時173小時來換算，今年4月後月薪可達61,934元，2026年可達63,145元、2027年可達64,356元。

若是賣場服務員，1級數在2025年4月起時薪為271元，以每月工時173鐘頭來算，月薪可達46,883元。2026年時薪276元，月薪可達47,748元；2027年282元，月薪可達48,786元。最高9級數服務員，在今年4月起時薪可達384元，若每月工時高達173小時來看，月薪可達66,432元。

好市多透露，若對賣場工作有興趣，通常會在寒、暑假，農曆年前、中秋前夕等時段對外徵才，但也不會固定，還是依照各個賣場的人力需求調整，有意求職者可注意各賣場櫃台公告，或到官方網站查詢。