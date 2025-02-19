民眾黨公職赴新竹悼念柯爸　喊話「現在最重要的是讓柯文哲奔喪」

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲深陷京華城、政治獻金案遭羈押禁見至今，而「柯爸」柯承發17日上午病逝，享耆壽94歲。今（19日）民眾黨中央黨部一級主管由秘書長周榆修帶隊與立委張啓楷、陳昭姿、黃珊珊、吳春城、林國成赴新竹悼念柯爸。張啓楷受訪表示，後續治喪事宜，民眾黨會全力幫忙，現在最重要的事，是讓柯文哲回來奔喪，當然會依照法律規定，盡可能在告別式那天，讓柯文哲能送爸爸最後一程。

▲民眾黨公職赴新竹弔唁柯爸。（圖／攝影中心）

秘書長周榆修表示，對於柯文哲主席的支持無庸置疑，沒有改變過，柯承發柯爸也是大家敬重的阿公，所以自己今天跟黨部主管同仁一起來弔唁，同時也呼籲北檢跟法務部，民眾黨會依法申請，也請賴清德政府考量。

黃珊珊表示，柯爸爸一直把民眾黨公職當作是自己孩子一樣，非常親切，第一次見到柯爸爸，自己剛進市府，柯爸爸說「謝謝妳幫柯文哲」，可以感受到柯爸爸對後輩的溫暖，永遠都是笑瞇瞇的。

黃珊珊表示，大家還是很難過，去年柯主席每一天心情都很沉重，因為幾乎每一天都去新竹台大醫院，當時柯爸爸病情還算穩定，後面半年幾乎沒辦法看到自己的孩子，自己相信這個痛是為人子女沒有一個人可以承受得了的。

黃珊珊強調，希望柯爸爸一路好走，能夠保佑柯文哲主席度過這個艱難的時刻，自己相信還是有天理跟公道。

黃珊珊提到柯媽媽，她表示，柯媽媽本身就是個堅強樂觀的人，相信一定會掉眼淚，大家還是會跟柯媽媽說要保重身體，現在最重要的就是柯媽媽的身體，只要是民眾黨跟所有支持者都會站在柯家身邊，陪他們一起度過難關。

談到「申請柯文哲參加3月10號告別式」，黃珊珊指出，相關程序會依照法院規定申請，法律不外乎人情，相關規範民眾黨會尊重，但還希望能爭取到為人子女應該有的權力。

談到「四叉貓爭議言論」，周榆修表示，這種垃圾言論，這種回話的方法還值得評論嗎？這是沒血沒淚、毫無人性。

張啓楷表示，台灣民眾黨是溫暖的大家庭，柯家是大家很親的家人，所以今天包括黨部、黨團、黨公職一起來悼念柯爸，後續的治喪事宜，民眾黨會全力幫忙，當然會充分尊重家屬意見，現在告別式3月10號的時間都是柯媽跟柯家人做的決定，柯文哲直到昨天才知道爸爸離開，現在一定是非常悲傷，衝擊非常大。

張啓楷提到，柯爸是柯文哲最大的靠山，在家很有威嚴，也是一個慈父，自己十年前訪問過柯爸，柯爸講過一個故事，柯文哲小時候因為同學吃麵包，但家裡收入不多，所以柯文哲找柯爸要錢，雖然家裡是窮的，但柯爸還是每天讓柯文哲吃到麵包，最後是被柯媽發現才停止，就可以知道柯爸有威嚴的同時又多麼愛小孩。

最後，張啓楷強調，本來柯文哲一直在要求，在柯爸年紀這麼大又重病的情況下，能有多的時間陪伴柯爸，所以相信現在柯文哲心情一定十分痛苦，現在最重要的事，是讓柯文哲回來奔喪，當然會依照法律規定，盡可能在告別式那天，讓柯文哲能送爸爸最後一程，民眾黨會非常努力完成這件事。