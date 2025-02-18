「柯文哲今天才知道爸爸過世」　告別式時間確定在3月10日

▲陳智菡今表示，柯文哲直至今日才知父親過世。（圖／翻攝畫面）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲父親柯承發昨病逝，享耆壽94歲。對此，立法院民眾黨團主任陳智菡今（18日）表示，目前確定會在3月10日舉辦告別式，柯爸的告別式不會設置治喪委員會，一切從簡，當然民眾黨會盡一切力量，讓柯文哲在告別式這一天盡最後的孝道。陳也強調，柯主席直到今天才知道爸爸過世的消息，這一刻對他來說非常煎熬和艱難。

陳智菡表示，現在這是柯家非常沉重、而且非常艱困的時刻，民眾黨會給他們必要協助，希望民眾黨的協助能夠讓他們有比較好的空間，或是有更多時間可以陪伴柯媽媽，好好地送走柯爸。。

陳智菡透露，雖然家屬之前有做一些心理準備，但最後真的發生了，仍需要時間來和其他家人溝通，目前確定會在3月10日舉辦告別式。

陳智菡說，這一天是星期一，非常符合柯家人要低調的個性，他們不希望驚動太多人，希望一切從簡，莊嚴、肅穆辦完柯爸爸的身後事。

接著，被問到「柯文哲是否會出席告別式」，陳智菡提到，當然民眾黨會盡一切力量，讓柯文哲在告別式這一天盡最後的孝道，他更透露，柯主席今天才知道爸爸過世的消息，這一刻對他來說非常煎熬和艱難。

最後，陳智菡強調，自己想，不管家屬的意願或是柯文哲的想法也好，都會極力來爭取，在告別式的這天，爭取讓柯文哲在這天回家來盡最後的孝道，至於公祭儀式家屬還沒有明確討論到，但告別式的相關細節，都會一併告訴大家。