難忘柯爸過往溫暖微笑　黃珊珊：相信你會保佑柯主席度過艱難時刻

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲深陷京華城、政治獻金案遭羈押禁見至今，而「柯爸」柯承發17日上午過世，享耆壽94歲。對此，民眾黨立委黃珊珊今（19日）發文哀悼，永遠記得六年前，柯爸的溫暖微笑跟那句「謝謝你幫忙柯文哲」，至今難忘。她強調，這半年來，柯主席為人子女無法病榻旁陪伴盡孝，身受禁錮造成人生最大的遺憾，這份痛，豈止錐心刺骨，相信柯爸爸一定會保佑柯主席度過艱難時刻，還柯主席公道清白。

▲柯文哲父親柯承發。（圖／記者李毓康攝）

黃珊珊表示，記得六年前，自己進入市府擔任副市長，在某個餐會第一次見到柯爸柯媽，兩個老人家十分和藹慈祥，柯爸爸沈默寡言，柯媽媽熱情健談，她永遠記得柯爸爸一見面就說「謝謝你幫忙柯文哲」，自己只能回答「應該的」，柯爸爸回以溫暖微笑，至今難忘。

黃珊珊表示，柯爸爸去年生病，柯主席與陳醫師擔憂不已，其實柯爸爸一直很健康，九十多歲還騎腳踏車到處逛，後來病情加重住院，那時，柯主席每天最常去的就是台大醫院。

黃珊珊說，「這半年來，為人子女無法病榻旁陪伴盡孝，父親重病、身受禁錮、司法程序冗長緩慢，造成人生最大的遺憾，這份痛，豈止錐心刺骨。柯爸爸，相信你一定會保佑柯主席度過艱難時刻，還柯主席公道清白」！

黃珊珊直言，案件雖已進入司法程序，開庭前有一個多月的準備期，法院目前沒有進度沒有新聞，黨檢媒仍一直不斷全面傷害摧毀柯主席與民眾黨，威權時代檢警調也不敢濫用職權、損人名節、毫無人性，柯文哲正受到前所未有空前絕後的毀滅性攻擊，台灣人爭取多年的民主與自由、法治與人權，如今因為黨派顏色不同，所有的程序正義與公平正義，都成了空話！

最後，黃珊珊強調，「柯爸爸，我們會繼續守護你一直守護的，一路好走」！

▼柯文哲與黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）