網紅控孫生「趁拍片強脫褲」　培根冷眼旁觀

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舒二魚控「孫生性騷擾」：趁拍片強脫褲！　培根冷眼旁觀

舒二魚（左）透露孫生常對網紅性騷擾。（圖／舒舒舒二魚YouTube、孫生IG）

▲舒二魚（左）透露孫生常對網紅性騷擾。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

YouTuber「反骨男孩」成員孫生性騷擾事件延燒，遭到反骨男孩切割解約，曾經與他合作過的網紅「舒舒舒二魚」也站出來發聲，爆料17歲時就被孫生約去夜店，還叫她用假證件入場，最後舒二魚找理由婉拒，她也透露兩人拍片時都是一群人在場，所幸才未遭孫生性騷擾。

舒二魚爆料，孫生會利用自己的流量、名氣，約小網紅出來喝酒，還說未來才有機會合作拍片，舒二魚提醒「你來喝個酒說不定我們可以拍影片，這種話不要信以為真，很多他真的不一定會發你」，同時也提到被孫生性騷擾的A女能夠站出來確實很勇敢。

舒二魚透露孫生曾趁拍片時想霸王硬上弓一名網紅。（圖／舒舒舒二魚YouTube）

▲舒二魚透露孫生曾趁拍片時想霸王硬上弓一名網紅。

舒二魚透露，其他網紅爆料與孫生合作《今晚住誰家》的影片時，當時孫生趁機壓在女生身上，還強行想把對方褲子脫掉，最後兩人糾纏了一個小時，旁邊的培根與攝影師見狀不為所動，舒二魚痛批「你怎麼可以眼睜睜看著這種事情發生啊！」

孫生事件延燒，「反骨男孩」老闆酷炫發出道歉影片決定解約，舒二魚不滿，「他道歉不該是觀眾，應該是跟那女生道歉」，舒二魚說道：「如果今天不是輿論壓力，你們會出來道歉嗎？」痛批反骨團隊的一慣手法，只會把爭議當成一個拍片主題消遣。

舒二魚痛批出事後，酷炫把責任往孫生身上推。。（圖／舒舒舒二魚YouTube）

▲舒二魚痛批出事後，酷炫把責任往孫生身上推。

酷炫在聲明中提到，「本公司在事件發生後無數次與孫生溝通，要求孫生深刻反省並與受害者真誠道歉，但經過多次勸誡都沒有得到任何改善，各種行徑實在難以管束約制」把責任推給孫生，舒二魚指控「孫生上片前你沒看過嗎？在外面講蝦妹的也是你欸！」痛批全部網紅圈都被反骨團隊騷擾過，當成自己的後宮一樣。

此外，舒二魚還在影片中打給女性友人，她曾與孫生合作也被騷擾，她表示當時孫生和團隊兩人到她家拍片，趁著其他兩人下樓買東西時，孫生在她面前把褲子脫下來，不斷性暗示，她嚇到表示自己有男友且家裡有監視器，孫生卻回「喔你家有監視器，但妳房間應該沒有吧！」另外還曾有一次在計程車上，孫生把手伸進她的內褲觸摸，顯然已是性騷擾慣犯。

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