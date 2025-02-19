KTV歡唱離場爆衝突！水電工1打3　對員警噴辣椒水慘了

▲KTV離場爆衝突，陳男噴辣椒水襲警遭判9個月。（圖／示意圖與本案無關／翻攝自Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

陳姓水電工與友人在KTV歡唱後離場時，與同樣剛從KTV離開的林姓男子等3人發生口角，雙方在馬路上爆發肢體衝突。警方接獲報案後趕到現場，陳男卻不分青紅皂白，持噴霧型辣椒水噴傷身穿刑警背心、前來制止的黃姓偵查佐。基隆地院審理後，依妨害公務與妨害秩序等罪，分別判處陳男9個月、林男等3人6個月徒刑。

判決指出，陳姓男子與劉姓男子於2024年8月11日深夜11時許，在基隆一家KTV歡唱後離場，遇到同樣剛從KTV離開的林、趙、張等3人。雙方因細故發生口角，隨後在馬路上互毆扭打。基隆市警一分局接獲報案後啟動快打機制，黃姓偵查佐與忠二路派出所警員趕到現場制止。陳男見身穿刑警背心的黃姓偵查佐與著制服的警員到場，竟持噴霧型辣椒水朝黃員噴灑，導致黃員臉部及四肢被辣椒水灼傷。

檢方調查後，將林、趙、張等3人依涉犯妨害秩序罪（在公共場所聚集3人以上實施強暴）起訴，陳男則依妨害公務罪起訴。法院審理時，林等3人坦承犯行，陳男則辯稱當時是朝林等3人噴灑辣椒水，並不知道黃員是刑警。

然而，法官勘驗警方監視錄影畫面後發現，黃員當時身穿刑警背心，且陳男噴灑辣椒水前，員警已與陳、趙等人近距離拉扯。陳男噴灑辣椒水時，與員警距離極近，其辯稱不知黃員是刑警的說法，與監視畫面不符。

法官審酌林、趙、張等人深夜在KTV外聚眾鬥毆，危害公共秩序與社會安寧，依妨害秩序罪判處6個月徒刑，得易科18萬元罰金；陳男持辣椒水噴傷黃姓偵查佐，則依妨害公務罪判處9個月徒刑。全案仍可上訴。